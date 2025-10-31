Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

AIIMS Vacancy 2025: बिना लिखित परीक्षा AIIMS में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

AIIMS Raebareli Recruitment 2025 Notification: अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो AIIMS रायबरेली की आधिकारिक वेबसाइट aiimsrbl.edu.in से आवेदन पत्र का फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा, देखें पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 31, 2025

AIIMS Raebareli Recruitment 2025 Notification

AIIMS Raebareli Recruitment 2025 Notification (Image: AIIMS Raebareli Website)

AIIMS Raebareli Recruitment 2025 Notification: अगर आपने भी मेडिकल फील्ड से पढ़ाई की है और एम्स में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायबरेली में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें आप बिना लिखित परीक्षा के इंटरव्यू के आधार पर नौकरी प् सकते हैं। चलिए जानते हैं भर्ती से जुड़ी पूरी जानकरी के बारे में कब कहां कैसे अप्लाई करना है।

कितने पदों पर निकली वैकेंसी?

एम्स रायबरेली में 149 पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती एनाटॉमी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ईएनटी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी समेत कुल 37 विभागों के लिए की जा रही है।

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें

  • आवेदन शुरू: 25 अक्टूबर 2025
  • आवेदन की अंतिम तारीख: 12 दिसंबर 2025
  • इंटरव्यू की तारीखें: 3 नवंबर, 14 नवंबर और 28 नवंबर 2025

उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दिन सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना होगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर दोपहर में इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू का स्थान एलटी ग्राउंड, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एम्स रायबरेली होगा।

योग्यता और उम्र सीमा क्या है?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MBBS, BDS, M.Sc, M.D, M.S, MDS, DNB, DM, M.Ch या Ph.D की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही उनका नाम सेंट्रल या स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 45 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

सैलरी कितनी मिलेगी?

चयनित उम्मीदवारों को लेवल 11 पे स्केल के हिसाब से 67,700 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी, साथ ही अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

कैसे करें आवेदन?

अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो AIIMS रायबरेली की आधिकारिक वेबसाइट aiimsrbl.edu.in से आवेदन पत्र का फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा। आवेदन पत्र में अपना नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता और जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी जानकारी भरनी होगी। पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर फॉर्म पूरा करें और सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स की स्वप्रमाणित कॉपी साथ रखना होगा।

इंटरव्यू के दिन साथ ले जाएं ये डाक्यूमेंट्स

  • जन्म प्रमाणपत्र और 10वीं की मार्कशीट
  • MBBS/BDS/M.Sc/M.D/M.S/M.Ch/Ph.D के प्रमाणपत्र
  • एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
  • जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
  • मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

अगर आवेदन से जुड़ा कोई सवाल हो या किसी डाक्यूमेंट्स में दिक्कत आए, तो उम्मीदवार recruitment.aiimsrbl@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या 0535-2704415 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

भारत के इस शहर को क्यों कहते हैं ‘पूर्व का ऑक्सफोर्ड’, करीब 1400 साल पुराना है इतिहास
शिक्षा
Oxford of the East in India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

31 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / Education News / AIIMS Vacancy 2025: बिना लिखित परीक्षा AIIMS में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

AKTU Result 2025: एकेटीयू में बीटेक सहित कई कोर्सों का रिजल्ट जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

AKTU Result 2025
शिक्षा

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025 जारी, उम्मीदवार यहां ऐसे देखें अपनी OMR शीट

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025
शिक्षा

NDA Sankalp Patra For Bihar Election 2025: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार,मेगा स्किल सेंटर, युवाओं के लिए और क्या-क्या?

bihar election
शिक्षा

Rajasthan RTE: निजी स्कूलों में 2.37 लाख को ही मिला निशुल्क एडमिशन, 26,567 आवेदन खारिज

बीकानेर

Cyclone Montha: ‘मोंथा’ का मतलब क्या होता है? जानिए पिछले 10 साल में आए साइक्लोन के नाम और उनका अर्थ

Cyclone
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.