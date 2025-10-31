AIIMS Vacancy 2025: बिना लिखित परीक्षा AIIMS में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

AIIMS Raebareli Recruitment 2025 Notification: अगर आपने भी मेडिकल फील्ड से पढ़ाई की है और एम्स में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायबरेली में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें आप बिना लिखित परीक्षा के इंटरव्यू के आधार पर नौकरी प् सकते हैं। चलिए जानते हैं भर्ती से जुड़ी पूरी जानकरी के बारे में कब कहां कैसे अप्लाई करना है।