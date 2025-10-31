AIIMS Vacancy 2025: बिना लिखित परीक्षा AIIMS में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

AIIMS Raebareli Recruitment 2025 Notification (Image: AIIMS Raebareli Website)
AIIMS Raebareli Recruitment 2025 Notification: अगर आपने भी मेडिकल फील्ड से पढ़ाई की है और एम्स में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायबरेली में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें आप बिना लिखित परीक्षा के इंटरव्यू के आधार पर नौकरी प् सकते हैं। चलिए जानते हैं भर्ती से जुड़ी पूरी जानकरी के बारे में कब कहां कैसे अप्लाई करना है।
एम्स रायबरेली में 149 पदों पर भर्ती निकली है। यह भर्ती एनाटॉमी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ईएनटी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी समेत कुल 37 विभागों के लिए की जा रही है।
उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दिन सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना होगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर दोपहर में इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू का स्थान एलटी ग्राउंड, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, एम्स रायबरेली होगा।
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MBBS, BDS, M.Sc, M.D, M.S, MDS, DNB, DM, M.Ch या Ph.D की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही उनका नाम सेंट्रल या स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 45 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयनित उम्मीदवारों को लेवल 11 पे स्केल के हिसाब से 67,700 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी, साथ ही अन्य भत्ते भी मिलेंगे।
अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो AIIMS रायबरेली की आधिकारिक वेबसाइट aiimsrbl.edu.in से आवेदन पत्र का फॉर्मेट डाउनलोड करना होगा। आवेदन पत्र में अपना नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता और जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी जानकारी भरनी होगी। पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर फॉर्म पूरा करें और सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स की स्वप्रमाणित कॉपी साथ रखना होगा।
अगर आवेदन से जुड़ा कोई सवाल हो या किसी डाक्यूमेंट्स में दिक्कत आए, तो उम्मीदवार recruitment.aiimsrbl@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या 0535-2704415 नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।
