Airforce Agniveer Vacancy 2025: अग्निवीरवायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें डिटेल्स



आयु सीमा के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे जिनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच है और अधिकतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास होना आवश्यक है, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और अंग्रेजी विषय में भी कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। इसके अलावा, दो वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, यदि उनके पास कुल 50 प्रतिशत अंक और अंग्रेजी में 50 प्रतिशत अंक हों। इसी तरह, तीन वर्षीय डिप्लोमा वाले उम्मीदवार, चाहे वह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से हो, आवेदन कर सकता है, लेकिन यहां भी वही शर्त लागू होगी कि कुल अंक और अंग्रेजी दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए।