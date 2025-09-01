Airforce Agniveer Vacancy 2025: अग्निवीरवायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जानें डिटेल्स

Airforce Agniveer Vacancy 2025: वायुसेना में भर्ती के लिए नया अवसर सामने आया है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीरवायु भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 14 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mayurbhanj.odisha.gov.in से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
आयु सीमा के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे जिनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच है और अधिकतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा पास होना आवश्यक है, जिसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और अंग्रेजी विषय में भी कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। इसके अलावा, दो वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, यदि उनके पास कुल 50 प्रतिशत अंक और अंग्रेजी में 50 प्रतिशत अंक हों। इसी तरह, तीन वर्षीय डिप्लोमा वाले उम्मीदवार, चाहे वह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से हो, आवेदन कर सकता है, लेकिन यहां भी वही शर्त लागू होगी कि कुल अंक और अंग्रेजी दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए।
चयनित अभ्यर्थियों को पहले वर्ष 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। दूसरे वर्ष यह बढ़कर 33,000 रुपये हो जाएगा। तीसरे वर्ष वेतन 36,500 रुपये और चौथे वर्ष 40,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। उम्मीदवारों के चयन के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। सफल उम्मीदवारों को मेडिकल जांच से गुजरना होगा और अंत में डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा।