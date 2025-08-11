एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली 976 जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर वैकेंसी, 1 लाख 40 हजार तक मिलेगी सैलरी

AAI Vacancy 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती में कुल 976 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग या MCA की डिग्री रखते हैं वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2025 है।