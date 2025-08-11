एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली 976 जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर वैकेंसी, 1 लाख 40 हजार तक मिलेगी सैलरी

AAI Vacancy 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती में कुल 976 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग या MCA की डिग्री रखते हैं वे इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2025 है।
आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार AAI की आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने से पहले योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी में इंजीनियरिंग डिग्री या MCA होना आवश्यक है। उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।
चयनित उम्मीदवारों को जूनियर एग्जीक्यूटिव पद पर प्रति माह 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 300 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं महिलाओं, SC, ST, एक्स-सर्विसमैन और AAI में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरी करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।