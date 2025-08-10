इंडियन ओवरसीज बैंक में निकलीं अपरेंटिस के 750 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता

Indian Overseas Bank Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में कुल 750 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2025 रखी गई है इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते आवेदन कर लें।