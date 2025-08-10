इंडियन ओवरसीज बैंक में निकलीं अपरेंटिस के 750 पदों पर भर्ती, जानें योग्यता

Indian Overseas Bank Recruitment 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में कुल 750 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2025 रखी गई है इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते आवेदन कर लें।
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार की आयु 01 अगस्त 2025 को 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी जन्म तिथि 01 अगस्त 1997 से लेकर 01 अगस्त 2005 के बीच होनी चाहिए।
इस भर्ती का चयन ऑनलाइन परीक्षा, स्थानीय भाषा परीक्षा (जहां आवश्यक हो), और व्यक्तिगत इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे जो 90 मिनट में हल करने होंगे। सभी उम्मीदवारों को अपनी सुविधा अनुसार कैमरा युक्त डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन से परीक्षा देनी होगी।
अगर कोई उम्मीदवार किसी खास राज्य के प्रशिक्षण पद के लिए आवेदन करता है, तो उसे उस राज्य की स्थानीय भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए।
कैटेगेरी के हिसाब से आवेदन शुल्क अलग-अलग है। PwBD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 472 रुपये है। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 708 रुपये और सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 944 रुपये शुल्क तय किया गया है। ध्यान रखें, एक बार आवेदन शुल्क जमा हो जाने के बाद इसे वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी दूसरी भर्ती प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें और सही जानकारी भरें। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त 2025 से पहले आवेदन जमा करना न भूलें।