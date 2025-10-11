AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ चालू, जान लें आवेदन शुल्क और जरूरी डाक्यूमेंट्स

AISSEE 2026(Symbolic Image-Freepik)
AISSEE 2026: देशभर के सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE-2026) पास करनी होती है। National Testing Agency (NTA) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। जो 30 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे तक) चलेगी। शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 (रात 11:50 बजे तक) रहेगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार NTA की वेबसाइट exams.nta.ac.in/sainik-school-society पर जा सकते हैं।
कक्षा 6 प्रवेश के लिए
शैक्षणिक योग्यता: कक्षा 5 का नियमित छात्र होना आवश्यक।
आयु सीमा: छात्र की उम्र 31 मार्च 2026 तक 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जन्म 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच हुआ हो।
कक्षा 9 प्रवेश के लिए
शैक्षणिक योग्यता: कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र आवेदन के लिए योग्य हैं।
आयु सीमा: 31 मार्च 2026 तक उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जन्म 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच हुआ हो।
आवेदन के लिए NTA की वेबसाइट exams.nta.ac.in/sainik-school-society/ पर जाएं।
उसके बाद ‘New Registration’ पर क्लिक करें और वैध ईमेल व मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
सिस्टम द्वारा मिले एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लें।
लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियां भरें।
अपनी स्कैन की गई फोटो (10kb-200kb) और हस्ताक्षर (10kb-50kb) अपलोड करें।
डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से शुल्क का भुगतान करें।
फाइनल सबमिशन के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड और सेव करें।
AISSEE-2026 OMR आधारित ऑफलाइन परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) शामिल होंगे। कक्षा 6 की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी। वहीं कक्षा 9 की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी। लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी पास करना होगा।
फोटोग्राफ
सिग्नेचर
डोमिसायल सर्टिफिकेट
लेफ्ट हैंड थंब मार्क
बर्थ सर्टिफिकेट
मेडिकल सर्टिफिकेट
पहचान पत्र(आधार कार्ड, पैन कार्ड)
इसमें आवेदन करने कम लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य/OBC (NCL)/रक्षा/पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को 850 रूपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों को 700 रूपये का शुल्क देना होगा।
