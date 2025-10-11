Patrika LogoSwitch to English

AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ चालू, जान लें आवेदन शुल्क और जरूरी डाक्यूमेंट्स

Sainik School: National Testing Agency (NTA) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 11, 2025

AISSEE 2026

AISSEE 2026(Symbolic Image-Freepik)

AISSEE 2026: देशभर के सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE-2026) पास करनी होती है। National Testing Agency (NTA) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। जो 30 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे तक) चलेगी। शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 (रात 11:50 बजे तक) रहेगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार NTA की वेबसाइट exams.nta.ac.in/sainik-school-society पर जा सकते हैं।

Sainik School Eligibility Criteria: जरुरी योग्यता

कक्षा 6 प्रवेश के लिए
शैक्षणिक योग्यता: कक्षा 5 का नियमित छात्र होना आवश्यक।
आयु सीमा: छात्र की उम्र 31 मार्च 2026 तक 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जन्म 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच हुआ हो।

कक्षा 9 प्रवेश के लिए
शैक्षणिक योग्यता: कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र आवेदन के लिए योग्य हैं।
आयु सीमा: 31 मार्च 2026 तक उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जन्म 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच हुआ हो।

ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन के लिए NTA की वेबसाइट exams.nta.ac.in/sainik-school-society/ पर जाएं।
उसके बाद ‘New Registration’ पर क्लिक करें और वैध ईमेल व मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
सिस्टम द्वारा मिले एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लें।
लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियां भरें।
अपनी स्कैन की गई फोटो (10kb-200kb) और हस्ताक्षर (10kb-50kb) अपलोड करें।
डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से शुल्क का भुगतान करें।
फाइनल सबमिशन के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड और सेव करें।

Sainik School Admission: परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया


AISSEE-2026 OMR आधारित ऑफलाइन परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) शामिल होंगे। कक्षा 6 की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी। वहीं कक्षा 9 की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी। लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी पास करना होगा।

AISSEE 2026: आवेदन के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत


फोटोग्राफ
सिग्नेचर
डोमिसायल सर्टिफिकेट
लेफ्ट हैंड थंब मार्क
बर्थ सर्टिफिकेट
मेडिकल सर्टिफिकेट
पहचान पत्र(आधार कार्ड, पैन कार्ड)

Sainik School Admission 2026: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


इसमें आवेदन करने कम लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य/OBC (NCL)/रक्षा/पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को 850 रूपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों को 700 रूपये का शुल्क देना होगा।

Published on:

11 Oct 2025 10:25 am

Hindi News / Education News / AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ चालू, जान लें आवेदन शुल्क और जरूरी डाक्यूमेंट्स

