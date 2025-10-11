AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ चालू, जान लें आवेदन शुल्क और जरूरी डाक्यूमेंट्स

AISSEE 2026: देशभर के सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE-2026) पास करनी होती है। National Testing Agency (NTA) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। जो 30 अक्टूबर 2025 (शाम 5:00 बजे तक) चलेगी। शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 (रात 11:50 बजे तक) रहेगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार NTA की वेबसाइट exams.nta.ac.in/sainik-school-society पर जा सकते हैं।