AKTU Result 2024 : एकेटीयू ने B.Tech समेत कई कोर्सों का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से देखें अपने नंबर

AKTU : Carry Over परीक्षा के बढ़ गए तारीख

AKTU ने नवंबर में होने वाली परीक्षा की तारीख बढ़ा दी है। नवंबर में Carry Over का परीक्षा होना था। नवंबर में होने वाले Carry Over परीक्षा अब अगले वर्ष शुरुआत में कराने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Carry Over परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। जिसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयारी की जा रही है।