AKTU Result 2025: एकेटीयू में बीटेक सहित कई कोर्सों का रिजल्ट जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link



बीटेक सेकंड ईयर चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 30 अक्टूबर 2025 को घोषित किया गया है। इसके अलावा बीटेक सिक्स्थ सेमेस्टर और बीफार्म सिक्स्थ सेमेस्टर के परिणाम 19 सितंबर 2025 को जारी किए गए थे। एमटेक, एमफार्म और एमआर्क के फाइनल ईयर रिजल्ट 30 अगस्त 2025 को प्रकाशित हुए। बीआर्क फाइनल ईयर रिजल्ट 25 अगस्त 2025 को, जबकि बीफार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 20 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। बीएचएमसीटी, एमबीए, एमसीए और एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स के फाइनल ईयर रिजल्ट 14 अगस्त 2025 को घोषित किए गए। वहीं बी.वोक छठे सेमेस्टर का रिजल्ट 6 अगस्त 2025 को जारी हुआ।