Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

AKTU Result 2025: एकेटीयू में बीटेक सहित कई कोर्सों का रिजल्ट जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

AKTU के तहत संचालित सभी यूजी और पीजी कोर्स के छात्र अपने ऑड और ईवन सेमेस्टर के परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को सबसे पहले aktu.ac.in वेबसाइट पर जाना होगा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Oct 31, 2025

AKTU Result 2025

AKTU Result 2025

Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU), Lucknow ने बीटेक सेकंड ईयर के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने यह रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट aktu.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट लिंक भी एक्टिव कर दिया है, जिससे उम्मीदवार आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

AKTU Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट


AKTU के तहत संचालित सभी यूजी और पीजी कोर्स के छात्र अपने ऑड और ईवन सेमेस्टर के परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को सबसे पहले aktu.ac.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद रिजल्ट सेक्शन में उपलब्ध ‘One View Display of Student Result Data’ लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक खुलने के बाद उम्मीदवार को अपना रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर संबंधित सेमेस्टर का रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

AKTU: इन कोर्सों का रिजल्ट हो चूका है जारी


बीटेक सेकंड ईयर चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 30 अक्टूबर 2025 को घोषित किया गया है। इसके अलावा बीटेक सिक्स्थ सेमेस्टर और बीफार्म सिक्स्थ सेमेस्टर के परिणाम 19 सितंबर 2025 को जारी किए गए थे। एमटेक, एमफार्म और एमआर्क के फाइनल ईयर रिजल्ट 30 अगस्त 2025 को प्रकाशित हुए। बीआर्क फाइनल ईयर रिजल्ट 25 अगस्त 2025 को, जबकि बीफार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 20 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। बीएचएमसीटी, एमबीए, एमसीए और एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स के फाइनल ईयर रिजल्ट 14 अगस्त 2025 को घोषित किए गए। वहीं बी.वोक छठे सेमेस्टर का रिजल्ट 6 अगस्त 2025 को जारी हुआ।

यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट के साथ ऑनलाइन मार्कशीट भी उपलब्ध कराई है। इस मार्कशीट में छात्र का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स का नाम, विषयों के नाम और कोड, कुल अंक, प्राप्त अंक, अधिकतम अंक और रिजल्ट की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। AKTU द्वारा जारी यह रिजल्ट छात्रों के शैक्षणिक वर्ष 2024-25 का हिस्सा है। जिन उम्मीदवारों का परिणाम फिलहाल जारी नहीं हुआ है, वे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखें।

AKTU Result 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Oct 2025 04:42 pm

Hindi News / Education News / AKTU Result 2025: एकेटीयू में बीटेक सहित कई कोर्सों का रिजल्ट जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025 जारी, उम्मीदवार यहां ऐसे देखें अपनी OMR शीट

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025
शिक्षा

NDA Sankalp Patra For Bihar Election 2025: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार,मेगा स्किल सेंटर, युवाओं के लिए और क्या-क्या?

bihar election
शिक्षा

Rajasthan RTE: निजी स्कूलों में 2.37 लाख को ही मिला निशुल्क एडमिशन, 26,567 आवेदन खारिज

बीकानेर

AIIMS Vacancy 2025: बिना लिखित परीक्षा AIIMS में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

AIIMS Raebareli Recruitment 2025 Notification
शिक्षा

Cyclone Montha: ‘मोंथा’ का मतलब क्या होता है? जानिए पिछले 10 साल में आए साइक्लोन के नाम और उनका अर्थ

Cyclone
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.