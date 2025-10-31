AKTU Result 2025: एकेटीयू में बीटेक सहित कई कोर्सों का रिजल्ट जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

AKTU Result 2025
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU), Lucknow ने बीटेक सेकंड ईयर के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने यह रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट aktu.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट लिंक भी एक्टिव कर दिया है, जिससे उम्मीदवार आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
AKTU के तहत संचालित सभी यूजी और पीजी कोर्स के छात्र अपने ऑड और ईवन सेमेस्टर के परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को सबसे पहले aktu.ac.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद रिजल्ट सेक्शन में उपलब्ध ‘One View Display of Student Result Data’ लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक खुलने के बाद उम्मीदवार को अपना रोल नंबर दर्ज करके सबमिट करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर संबंधित सेमेस्टर का रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
बीटेक सेकंड ईयर चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 30 अक्टूबर 2025 को घोषित किया गया है। इसके अलावा बीटेक सिक्स्थ सेमेस्टर और बीफार्म सिक्स्थ सेमेस्टर के परिणाम 19 सितंबर 2025 को जारी किए गए थे। एमटेक, एमफार्म और एमआर्क के फाइनल ईयर रिजल्ट 30 अगस्त 2025 को प्रकाशित हुए। बीआर्क फाइनल ईयर रिजल्ट 25 अगस्त 2025 को, जबकि बीफार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट 20 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। बीएचएमसीटी, एमबीए, एमसीए और एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स के फाइनल ईयर रिजल्ट 14 अगस्त 2025 को घोषित किए गए। वहीं बी.वोक छठे सेमेस्टर का रिजल्ट 6 अगस्त 2025 को जारी हुआ।
यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट के साथ ऑनलाइन मार्कशीट भी उपलब्ध कराई है। इस मार्कशीट में छात्र का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स का नाम, विषयों के नाम और कोड, कुल अंक, प्राप्त अंक, अधिकतम अंक और रिजल्ट की स्थिति जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। AKTU द्वारा जारी यह रिजल्ट छात्रों के शैक्षणिक वर्ष 2024-25 का हिस्सा है। जिन उम्मीदवारों का परिणाम फिलहाल जारी नहीं हुआ है, वे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आने वाले अपडेट पर नजर बनाए रखें।
