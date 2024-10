UP DElEd 2024 : यूपी डीएलएड में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ी, बनना है शिक्षक तो जल्दी ऐसे कर दें रजिस्ट्रेशन

UP DElEd 2024 : यूपी डीएलएड में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ी, बनना है शिक्षक तो जल्दी ऐसे कर दें रजिस्ट्रेशन

UP DElEd 2024 : आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से स्नातक की…

लखनऊ•Oct 20, 2024 / 06:27 pm• Anurag Animesh

UP DElEd 2024 Application Form Date : UP DElEd 2024 से जुड़ी जरुरी खबर सामने आई है। परीक्षा नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ने आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन यानी कि DEIEd (UP DEIEd 2024) में आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ाते हुए 22 अक्टूबर कर दिया गया है। साथ ही 23 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।