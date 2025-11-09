Patrika LogoSwitch to English

Artificial Intelligence Career Paths: मार्केट में एआई इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड, इन स्मार्ट कोर्स से बनाएं करियर

Artificial Intelligence Career Paths: मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी लाखों की सैलरी वाली एआई फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो यहां जानें बेहतरीन कोर्स, स्किल्स और करियर ऑप्शंस की पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 09, 2025

Artificial Intelligence Career Paths

Artificial Intelligence Career Paths (Image: Freepik)

Artificial Intelligence Career Paths: टेक्नोलॉजी का दौर है। पलक झपकते ही, चुटकियों में काम हो रहे हैं और चीजें दिन ब दिन एडवांस होती जा रही हैं। अगर आज की बात करें तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है। मार्केट में नए-नए AI प्लेटफॉर्म्स की एंट्री हो रही है। मशीनें अब इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने लगी हैं। यही वजह है कि दुनियाभर की बड़ी कंपनियां तेजी से AI को अपना रही हैं। इससे सिर्फ काम ही नही आसान हो रहा है बल्कि हर सेक्टर में AI स्पेशलिस्ट्स की भारी डिमांड भी है। ऐसे में आपके पास ये अवसर है कि इस फील्ड में करियर बना सकते हैं।

क्यों बढ़ रही है AI स्पेशलिस्ट की डिमांड?

आज बैंकिंग, हेल्थकेयर, एजुकेशन, ई-कॉमर्स और यहां तक कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी AI ने अपनी जगह बना ली है।
चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, ऑटोमेशन और डेटा एनालिसिस ये सब AI की ही देन हैं। अब कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो मशीनों को सिखा सकें कि कैसे वे बेहतर तरीके से सोचे और काम करें। यही वजह है कि AI स्पेशलिस्ट आज के दौर की सबसे हाई-डिमांड और हाई-पेइंग जॉब्स में शामिल है।

AI स्पेशलिस्ट बनने के लिए कौन से कोर्स करें?

अगर आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दिलचस्पी रखते हैं तो AI आपके लिए परफेक्ट फील्ड है। यहां कुछ जरूरी कोर्स हैं जिनसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं।

12वीं के बाद

  • B.Tech in Artificial Intelligence
  • B.Sc in Data Science
  • B.Tech in Computer Science (AI Specialization)

ग्रेजुएशन के बाद

  • M.Tech in AI and Machine Learning
  • PG Diploma in Artificial Intelligence
  • Certificate Course in Deep Learning or Neural Networks

इन कोर्सेस में आपको मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, पायथन, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग जैसी स्किल्स सिखाई जाती हैं जो AI इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी हैं।

सैलरी और करियर ग्रोथ क्या है?

AI स्पेशलिस्ट की शुरुआती सैलरी 6 से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष तक होती है। एक्सपीरियंस बढ़ने पर यह 20 से 30 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकती है। विदेशों में यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। AI इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट्स की मांग अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है।

क्यों बनना चाहिए AI स्पेशलिस्ट?

AI सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी का केंद्र है। यह फील्ड उन लोगों के लिए है जो नई चीजें सीखना, लॉजिकल थिंकिंग करना और समस्या का हल ढूंढना पसंद करते हैं। AI स्पेशलिस्ट बनकर आप न सिर्फ बेहतरीन कमाई कर सकते हैं, बल्कि उन इनोवेशंस का हिस्सा बन सकते हैं जो आने वाले कल को आकार देंगे।

Most Illiterate Countries: 10 देश जो पढ़ाई के मामले में आज भी हैं फिसड्डी, देखिए PAK, अफगानिस्तान की रैकिंग
शिक्षा
Top 10 Most Illiterate Countries in the World

शिक्षा

Updated on:

09 Nov 2025 03:07 pm

Published on:

09 Nov 2025 03:06 pm

Artificial Intelligence Career Paths: मार्केट में एआई इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड, इन स्मार्ट कोर्स से बनाएं करियर

