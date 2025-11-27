इस राज्य के स्कूलों की चौंकाने वाली तस्वीर: न पीने का पानी, न शौचालय और 28 हजार शिक्षक पद खाली

जरा गहराई से देखें तो पता चलता है कि 347 स्कूल ऐसे हैं जहां पानी का कोई इंतजाम ही नहीं है। वहीं, 809 स्कूल बिना शौचालय के चल रहे हैं। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जिन स्कूलों में ये सुविधाएं थीं भी, वहां भी हालत खस्ता है। 134 स्कूलों में पानी की टंकियां या नल खराब हैं और 101 स्कूलों के शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे हैं। ये वो इलाके हैं जहां ज्यादातर गरीब और पिछड़े तबके के बच्चे पढ़ने आते हैं। मंत्री ने सदन को भरोसा दिया है कि संबंधित विभाग इन खराब पड़ी सुविधाओं को ठीक करने में जुटे हैं।