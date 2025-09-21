महाराष्ट्र में मेडिकल फील्ड में बड़ी भर्ती: 5,500 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2,900 नॉन-टीचिंग पद पर जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

Assistant Professors Vacancy 2025: मेडिकल फील्ड में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए महाराष्ट्र से बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने 5500 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2900 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती की योजना बनाई है जिससे मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण और प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा। यह कदम न केवल युवाओं के लिए रोजगार का अवसर बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाने में मदद करेगा।
इस भर्ती के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नई फैकल्टी और सपोर्टिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया मार्च 2026 से पहले पूरी की जाएगी जिससे छात्र और कॉलेज दोनों को फायदा होगा। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह अवसर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को राज्य में मेडिकल फैकल्टी और नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा वाले कॉलेजों में मार्च 2026 से पहले 5500 असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरा जाएगा।
मंत्री पाटिल ने नांदेड़ स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में बताया कि सरकार ने 2900 नॉन-टीचिंग स्टाफ पदों को भी मंजूरी दे दी है। इस पर वित्त और योजना विभाग दोनों ने अपनी सहमति दी है।
मंत्री ने यह भी बताया कि पहले विश्वविद्यालयों में 700 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की मंजूरी दी गई थी लेकिन तत्कालीन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन द्वारा अलग प्रक्रिया सुझाए जाने के कारण भर्ती पूरी नहीं हो सकी। अब यह मामला नए राज्यपाल आचार्य देवव्रत के समक्ष उठाया जाएगा।
मंत्री पाटिल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाकर विदेशी छात्रों को आकर्षित किया जा सकता है। इस साल एक एजेंसी के माध्यम से 65 देशों के 4,000 छात्रों ने नामांकन कराया, लेकिन अधिकांश ने पुणे और मुंबई को प्राथमिकता दी।