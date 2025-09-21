महाराष्ट्र में मेडिकल फील्ड में बड़ी भर्ती: 5,500 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2,900 नॉन-टीचिंग पद पर जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

Assistant Professors Vacancy 2025: मेडिकल फील्ड में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए महाराष्ट्र से बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने 5500 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2900 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती की योजना बनाई है जिससे मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण और प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा। यह कदम न केवल युवाओं के लिए रोजगार का अवसर बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाने में मदद करेगा।