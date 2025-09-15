MP Police कांस्टेबल वैकेंसी के लिए कौन कर सकता है आवेदन? जानें योग्यता, सैलरी और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के पास दसवीं या बारहवीं पास की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार आठवीं पास होने पर भी पात्र होंगे। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 33 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग को अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। सभी महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 38 साल और विक्रम पुरस्कार विजेताओं के लिए 43 साल रखी गई है।