MP Police कांस्टेबल वैकेंसी के लिए कौन कर सकता है आवेदन? जानें योग्यता, सैलरी और चयन प्रक्रिया

MP Police Constable Vacancy 2025: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में 7500 पदों के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। 8वीं या 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जानें योग्यता, आयु सीमा, सैलरी और चयन प्रक्रिया।

भोपाल

Rahul Yadav

Sep 15, 2025

MP Police Constable Vacancy 2025
MP Police Constable Vacancy 2025 (Image: Gemini)

MP Police Constable Vacancy 2025: मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने कांस्टेबल के 7,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 यानी आज से शुरू होगी और उम्मीदवार 29 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मौका है जो 8वीं, 10वीं या 12वीं पास होकर पुलिस विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के पास दसवीं या बारहवीं पास की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार आठवीं पास होने पर भी पात्र होंगे। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 33 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग को अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। सभी महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 38 साल और विक्रम पुरस्कार विजेताओं के लिए 43 साल रखी गई है।

MP Police Constable Vacancy 2025

कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 19,500 रुपये से 62,000 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा। वेतनमान सातवें वेतन आयोग के तहत तय किया गया है।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

कांस्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों को तीन चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें हाई स्कूल स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें दौड़ और अन्य शारीरिक योग्यता की जांच की जाएगी। अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और सभी चरण सफलतापूर्वक पार करने वालों को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति मिलेगी।

परीक्षा कब और कहां होगी?

लिखित परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 से किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के ग्यारह शहरों में होगा जिनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन शामिल हैं।

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 500 रुपये देना होगा। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए शुल्क 250 रुपये तय किया गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 200 सौ रुपये है जबकि विभागीय परीक्षा का शुल्क सौ रुपये रखा गया है।

विवरणजानकारी
भर्ती बोर्डमध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB)
पद का नामकांस्टेबल (GD)
कुल पद7,500
आवेदन की शुरुआत15 सितंबर 2025
आवेदन की आखिरी तारीख29 सितंबर 2025
फॉर्म सुधारने की अंतिम तिथि4 अक्टूबर 2025 तक
योग्यतासामान्य वर्ग: 10वीं/12वीं पास, आरक्षित वर्ग: 8वीं पास
आयु सीमा18 - 33 वर्ष (आरक्षित वर्ग को छूट, महिलाओं के लिए 38 वर्ष, विक्रम पुरस्कार विजेताओं के लिए 43 वर्ष)
सैलरी19,500 रुपये - 62,000 रुपये प्रति माह
चयन प्रक्रियालिखित परीक्षा → शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) → डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
परीक्षा तिथि30 अक्टूबर 2025 से
परीक्षा शिफ्टसुबह: 9:30 - 11:30, दोपहर: 2:30 - 4:30
परीक्षा केंद्रभोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन
आवेदन शुल्कसामान्य: 500 रुपये, OBC/SC/ST/EWS: 250 रुपये, दिव्यांग (MP निवासी): 200 रुपये, विभागीय परीक्षा: 100 रुपये
आधिकारिक वेबसाइटesb.mp.gov.in

