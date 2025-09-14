ये है भारत का एकलौता शहर, जो तीन राज्यों की राजधानी है, जानें इस आसान सवाल का जवाब

अमूमन ऐसा होता है कि एक राज्य की एक राजधानी होती है। जब किसी शहर को राज्य की राजधानी बनाई जाती है तो उस शहर के भौगौलिक स्थिति, सुरक्षा, उस शहर से बाकि जिलों के लिए कम्युनिकेशन जैसी जरुरी चीजों को देखा जाता है। भारत में कई शहर अपने इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता के लिए मशहूर हैं, लेकिन एक ऐसा शहर भी है, जिसकी पहचान बेहद अनोखी है। यह शहर देश का इकलौता शहर है जो एक साथ तीन राज्यों की राजधानी की भूमिका निभाता है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी है। इसके अलावा, यह शहर केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) के रूप में सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आता है। यही वजह है कि इसे तीन "राज्यों" की राजधानी कहा जाता है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ (यूटी के रूप में)।