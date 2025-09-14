MP Police में कांस्टेबल बनने का सपना होगा पूरा, 7500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी डिटेल

MP Police Constable Vacancy 2025: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी पुलिस फोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी से डिटेल के बारे में।
एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 तय की गई है। वहीं, जिन उम्मीदवारों से आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है वे उसमें सुधार 04 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं।
|प्रक्रिया
|तिथि
|ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत
|15 सितंबर 2025
|आवेदन की आखिरी तारीख
|29 सितंबर 2025
|आवेदन फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि
|04 अक्टूबर 2025
इस भर्ती की लिखित परीक्षा 10 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी।
अगर आप एमपी पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। समय पर आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।