MP Police में कांस्टेबल बनने का सपना होगा पूरा, 7500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी डिटेल

MP Police Constable Vacancy 2025 के लिए 7500 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।

भोपाल

Rahul Yadav

Sep 14, 2025

MP Police Constable Vacancy 2025
MP Police Constable Vacancy 2025 (Image: Gemini)

MP Police Constable Vacancy 2025: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी पुलिस फोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी से डिटेल के बारे में।

आवेदन की तारीखें

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 तय की गई है। वहीं, जिन उम्मीदवारों से आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है वे उसमें सुधार 04 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं।

प्रक्रियातिथि
ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत15 सितंबर 2025
आवेदन की आखिरी तारीख29 सितंबर 2025
आवेदन फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि04 अक्टूबर 2025

MP Police Constable Vacancy 2025 के लिए कैसे करें आवेदन?

  • उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा।
  • होमपेज पर "Police Constable Recruitment Test 2025" लिंक पर क्लिक करें।
  • मांगी गई पर्सनल, शैक्षिक और अन्य डिटेल्स भरें।
  • कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
  • सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

आवेदन शुल्क कितना लगेगा?

  • सामान्य वर्ग (General): 500 रुपये प्रति पेपर
  • एससी/एसटी/ओबीसी: 250 रुपये प्रति पेपर

MP Police Constable 2025 Exam Date: कब होगी परीक्षा?

इस भर्ती की लिखित परीक्षा 10 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी।

  • पहली शिफ्ट: सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक (रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे)
  • दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक (रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे)
  • परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को 10 मिनट गाइडलाइन पढ़ने के लिए दिए जाएंगे।

अगर आप एमपी पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। समय पर आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं।

Published on:

14 Sept 2025 09:51 am

