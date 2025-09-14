MP Police में कांस्टेबल बनने का सपना होगा पूरा, 7500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी डिटेल

MP Police Constable Vacancy 2025: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 7500 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी पुलिस फोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी से डिटेल के बारे में।