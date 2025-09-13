Best Engineering College In UP: ये है यूपी का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, मिलता है करोड़ों का पैकेज



यूपी का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT Kanpur है। आईआईटी कानपुर (Indian Institute of Technology Kanpur) की बात करें तो यह न सिर्फ यूपी का बल्कि देश का भी टॉप इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है। NIRF 2025 रैंकिंग में IIT कानपुर ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट में IIT Kanpur का रैंक चौथा है। यहां से पढ़ने वाले छात्रों को देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में लाखों के पैकेज पर नौकरी मिलती है। यही वजह है कि इसे यूपी का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता है।