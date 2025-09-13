Best Engineering College In UP: ये है यूपी का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, मिलता है करोड़ों का पैकेज

Best Engineering College In UP: National Institutional Ranking Framework द्वारा हर साल कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। NIRF Ranking 2025 जारी कर दी गई है। इसमें देशभर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट सामने आई है। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश (UP) के कई नामी इंजीनियरिंग संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है। अगर आप इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और यूपी के बेस्ट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आर्टिकल में आप जान सकते हैं।
यूपी का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT Kanpur है। आईआईटी कानपुर (Indian Institute of Technology Kanpur) की बात करें तो यह न सिर्फ यूपी का बल्कि देश का भी टॉप इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है। NIRF 2025 रैंकिंग में IIT कानपुर ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट में IIT Kanpur का रैंक चौथा है। यहां से पढ़ने वाले छात्रों को देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में लाखों के पैकेज पर नौकरी मिलती है। यही वजह है कि इसे यूपी का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता है।
इसके अलावा, IIT BHU (वाराणसी) ने भी इस बार अच्छी रैंक हासिल की है। इस साल इस संस्थान को रैंक 10 मिला है। ये संस्थान भी लगातार देश के टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल होता रहा है। यहां की फैकल्टी, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसे स्टूडेंट्स के बीच बेहद पॉपुलर बनाते हैं।IITs के अलावा, यूपी के अन्य संस्थान जैसे AMU अलीगढ़ (Aligarh Muslim University) और MMMUT गोरखपुर (Madan Mohan Malaviya University of Technology) ने भी रैंकिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।