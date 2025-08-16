AWES Recruitment 2025: आर्मी स्कूल में PRT,PGT,TGT पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, ऐसे कर पाएंगे अप्लाई

AWES Recruitment 2025: आर्मी स्कूल में PRT,PGT,TGT पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES) ने देशभर के आर्मी पब्लिक स्कूलों में PGT, TGT और PRT पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज, 16 अगस्त 2025 है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें। इस भर्ती के माध्यम से कितनी भर्ती की जानी है, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।