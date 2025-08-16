AWES Recruitment 2025: आर्मी स्कूल में PRT,PGT,TGT पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, ऐसे कर पाएंगे अप्लाई

AWES Recruitment 2025: आर्मी स्कूल में PRT,PGT,TGT पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES) ने देशभर के आर्मी पब्लिक स्कूलों में PGT, TGT और PRT पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज, 16 अगस्त 2025 है। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें। इस भर्ती के माध्यम से कितनी भर्ती की जानी है, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।
आवेदन करने के बाद आवेदन में गलती सुधारने का मौका उम्मीदवारों को 22 से 24 अगस्त 2025 तक मिलेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 8 सितंबर 2025 को जारी किए जाएंगे। लिखित परीक्षा का आयोजन 20 और 21 सितंबर 2025 को होगा वहीं परीक्षा परिणाम 8 अक्टूबर 2025 के बाद घोषित किए जाएंगे।
PGT और TGT पदों के लिए संबंधित विषय में NCERT से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय इंटीग्रेटेड M.A./M.Sc कोर्स या विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ B.Ed/M.Ed अनिवार्य है। वहीं कंप्यूटर साइंस पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास B.E./B.Tech (कंप्यूटर साइंस/आईटी), M.Sc (कंप्यूटर साइंस), MCA या समकक्ष डिग्री होना जरूरी है।
आयु सीमा
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।