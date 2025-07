Bank Of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में 330 पदों के लिए निकली भर्ती, बीटेकधारी और ग्रेजुएट करें अप्लाई

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर करियर टैब पर क्लिक करना होगा।

उसके बाद Current Openings टैब पर क्लिक करना होगा।

उसके बाद भर्ती संबंधित लिंक पर क्लि क करना होगा।

अब Click here for New Registration पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स भरें।

फॉर्म भरें और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड कर दें।

अंत में आवेदन शुल्क जमा कर दें।

भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लें।