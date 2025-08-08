Bank Of Baroda Recruitment: बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों के लिए निकली भर्ती, ग्रेजुएट करें अप्लाई

मैनेजर (सेल्स): इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री जरुरी है।

ऑफिसर व मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स: इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास कृषि, बागवानी, पशुपालन, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, मत्स्य विज्ञान, कृषि विपणन, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, फूड साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, कृषि इंजीनियरिंग, सीरीकल्चर आदि से संबंधित विषयों में चार वर्षीय डिग्री होना जरूरी है। केवल छह महीने या उससे अधिक का अनुभव ही मान्य होगा। किसी भी कंपनी में छह महीने से कम का अनुभव या क्लर्क लेवल की नौकरी का अनुभव योग्यता में नहीं गिना जाएगा।