Bank Of Baroda Recruitment: बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों के लिए निकली भर्ती, ग्रेजुएट करें अप्लाई

Bank Of Baroda Recruitment: सरकारी बैंकों में नौकरी का बढ़िया मौका निकला है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 417 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के माध्यम से ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स, मैनेजर (सेल्स) जैसे पदों को भरा जाना है। जो भी उम्मीदवार इच्छुक और योग्य हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से मैनेजर (सेल्स) के 227 पद, ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स के 142 पद और मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स के 48 पद भरे जाएंगे।
मैनेजर (सेल्स): इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री जरुरी है।
ऑफिसर व मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स: इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास कृषि, बागवानी, पशुपालन, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, मत्स्य विज्ञान, कृषि विपणन, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, फूड साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, कृषि इंजीनियरिंग, सीरीकल्चर आदि से संबंधित विषयों में चार वर्षीय डिग्री होना जरूरी है। केवल छह महीने या उससे अधिक का अनुभव ही मान्य होगा। किसी भी कंपनी में छह महीने से कम का अनुभव या क्लर्क लेवल की नौकरी का अनुभव योग्यता में नहीं गिना जाएगा।
आवेदन शुल्क की बात करेंतो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रूपये का भुगतान करना होगा। वहीं SC, ST, PwBD, महिला और एक्स-सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 175 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "Careers" सेक्शन में जाएं और भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
नए यूजर को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन कर आवेदन फॉर्म भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।