8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bank Of Baroda Recruitment: बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों के लिए निकली भर्ती, ग्रेजुएट करें अप्लाई

Bank Of Baroda Vacancy: आवेदन शुल्क की बात करेंतो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रूपये का भुगतान करना होगा। वहीं SC, ST, PwBD, महिला और एक्स-सर्विसमैन वर्ग के...

भारत

Anurag Animesh

Aug 08, 2025

Bank Of Baroda Recruitment
Bank Of Baroda Recruitment(Image-Freepik)

Bank Of Baroda Recruitment: सरकारी बैंकों में नौकरी का बढ़िया मौका निकला है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 417 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के माध्यम से ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स, मैनेजर (सेल्स) जैसे पदों को भरा जाना है। जो भी उम्मीदवार इच्छुक और योग्य हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से मैनेजर (सेल्स) के 227 पद, ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स के 142 पद और मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स के 48 पद भरे जाएंगे।

Bank Of Baroda Vacancy: ये होनी चाहिए योग्यता

मैनेजर (सेल्स): इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री जरुरी है।
ऑफिसर व मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स: इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास कृषि, बागवानी, पशुपालन, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, मत्स्य विज्ञान, कृषि विपणन, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, फूड साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, कृषि इंजीनियरिंग, सीरीकल्चर आदि से संबंधित विषयों में चार वर्षीय डिग्री होना जरूरी है। केवल छह महीने या उससे अधिक का अनुभव ही मान्य होगा। किसी भी कंपनी में छह महीने से कम का अनुभव या क्लर्क लेवल की नौकरी का अनुभव योग्यता में नहीं गिना जाएगा।

ये भी पढ़ें

NIACL AO Notification 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 550 पदों पर निकली भर्ती, जानें कितना लगेगा आवेदन शुल्क
शिक्षा
NIACL AO Notification 2025

Bank Of Baroda Recruitment: इतना देना होगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करेंतो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रूपये का भुगतान करना होगा। वहीं SC, ST, PwBD, महिला और एक्स-सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 175 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

Bank Of Baroda: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "Careers" सेक्शन में जाएं और भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
नए यूजर को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन कर आवेदन फॉर्म भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

08 Aug 2025 11:44 am

Hindi News / Education News / Bank Of Baroda Recruitment: बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों के लिए निकली भर्ती, ग्रेजुएट करें अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.