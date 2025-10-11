BBA Course in IIM: एडमिशन के लिए सिर्फ 12वीं के अंक चाहिए, ये आईआईएम दे रहा मौका

IIM Udaipur BBA Course 2026: आईआईएम उदयपुर 1 जुलाई, 2026 से हिंदी में एक नया ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) शुरू करने वाला है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत इसे 21वां स्थान दिया गया है। इंदौर, रोहतक और रांची जैसे अन्य आईआईएम के विपरीत, जो बीबीए और एमबीए में इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिसे इंटीग्रेटेड कार्यक्रम प्रबंधन (आईपीएम) के रूप में भी जाना जाता है। उदयपुर का पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में शुरू किया जाने वाला पहला पाठ्यक्रम है।