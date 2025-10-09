First Aid Training: दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, शिक्षकों के लिए शुरू किया ऑनलाइन फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम

दिल्ली सरकार ने शिक्षकों के लिए शुरू किया ऑनलाइन फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम। (Image Source: Chatgpt)
Delhi Government First Aid Initiative: दिल्ली सरकार ने बड़ी पहल करते हुए, शिक्षकों के लिए एक नया ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सभी शिक्षक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरी प्राथमिक उपचार (First Aid) की जानकारी और कौशल सीख सकें, ताकि वे किसी भी गंभीर स्थिति में तुरंत मदद कर सकें।
यह कोर्स राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा तैयार किया गया है। परिषद ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर बताया कि यह कोर्स MOOC (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) के रूप में चलेगा और 9 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक चलेगा।
इस प्रशिक्षण का नाम है, "प्राथमिक चिकित्सा - चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य स्थितियों में मानव प्रतिक्रिया में सुधार" रखा गया है। यह कोर्स सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है और यह पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कराया जाएगा।
सर्कुलर में कहा गया है, "इस पहल का उद्देश्य उन स्वास्थ्य स्थितियों की अनिवार्यता के बारे में जागरुकता बढ़ाना है जहां प्राथमिक चिकित्सा लागू होती है, उन्हें अप्रत्याशित स्वास्थ्य स्थितियों में तत्परता के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना है, उन्हें कक्षाओं और स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा किट रखने के महत्व के बारे में जागरूक करना है, और जहां आवश्यक हो वहां प्राथमिक चिकित्सा के उपयोग का प्रदर्शन करना है।"
इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए शिक्षकों को हर मूल्यांकन में कम से कम 70 प्रतिशत अंक लाने होंगे। कोर्स पूरा करने के बाद, प्रतिभागी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना प्रमाणपत्र (Certificate) डाउनलोड कर सकेंगे।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग