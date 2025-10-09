SSC MTS Exam 2025: जानें कब होगी एसएससी एमटीएस की परीक्षा, इस लिंक से डॉउनलोड करें एडमिट कार्ड

कब होगी एसएससी एमटीएस की परीक्षा? (Image Source: Chatgpt)
SSC MTS 2025 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। आयोग आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर एक विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें परीक्षा और एडमिट कार्ड का विवरण दिया जाएगा।एसएससी एमटीएस, हवलदार भर्ती का उद्देश्य कुल 8,021 खाली स्थानों को भरना है। एमटीएस के लिए 6,810 और हवलदार के लिए 1,211 खाली स्थान उपलब्ध हैं।
आयोग ने कहा कि वह अक्टूबर 2025 और मार्च 2026 के बीच संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (सीएचएसएलई), मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), जूनियर इंजीनियर (जेई), कांस्टेबल (दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ), सब-इंस्पेक्टर (दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ) और दिल्ली पुलिस के तकनीकी कैडर परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। उम्मीदवार एमटीएस परीक्षा के लिए अधिसूचना नवंबर, 2025 के महीने में जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं।
उम्मीदवारों के लिए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सुविधा शुरू हो गई है, जिससे वे अपनी जानकारी में संशोधन/सुधार कर सकते हैं। किसी भी SSC परीक्षा में पहली बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए OTR पंजीकरण अनिवार्य है।
