SSC MTS Exam 2025: जानें कब होगी एसएससी एमटीएस की परीक्षा, इस लिंक से डॉउनलोड करें एडमिट कार्ड

SSC MTS 2025 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। आयोग आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर एक विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें परीक्षा और एडमिट कार्ड का विवरण दिया जाएगा।एसएससी एमटीएस, हवलदार भर्ती का उद्देश्य कुल 8,021 खाली स्थानों को भरना है। एमटीएस के लिए 6,810 और हवलदार के लिए 1,211 खाली स्थान उपलब्ध हैं।