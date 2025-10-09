Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SSC MTS Exam 2025: जानें कब होगी एसएससी एमटीएस की परीक्षा, इस लिंक से डॉउनलोड करें एडमिट कार्ड

SSC MTS Admit Card 2025: SSC MTS परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड जारी करने वाला है।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 09, 2025

SSC MTS Exam 2025, SSC MTS Admit Card 2025, SSC MTS 2025 Exam Date, SSC MTS Admit Card Download Link, SSC MTS Hall Ticket 2025,

कब होगी एसएससी एमटीएस की परीक्षा? (Image Source: Chatgpt)

SSC MTS 2025 Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। आयोग आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर एक विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें परीक्षा और एडमिट कार्ड का विवरण दिया जाएगा।एसएससी एमटीएस, हवलदार भर्ती का उद्देश्य कुल 8,021 खाली स्थानों को भरना है। एमटीएस के लिए 6,810 और हवलदार के लिए 1,211 खाली स्थान उपलब्ध हैं।

आयोग ने क्या कहा

आयोग ने कहा कि वह अक्टूबर 2025 और मार्च 2026 के बीच संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (सीएचएसएलई), मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस), जूनियर इंजीनियर (जेई), कांस्टेबल (दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ), सब-इंस्पेक्टर (दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ) और दिल्ली पुलिस के तकनीकी कैडर परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। उम्मीदवार एमटीएस परीक्षा के लिए अधिसूचना नवंबर, 2025 के महीने में जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं।

वन-टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू

उम्मीदवारों के लिए वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सुविधा शुरू हो गई है, जिससे वे अपनी जानकारी में संशोधन/सुधार कर सकते हैं। किसी भी SSC परीक्षा में पहली बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए OTR पंजीकरण अनिवार्य है।

एसएससी एमटीएस परीक्षा का एडमिट कार्ड कैसे करें डॉउनलोग

  • आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं
  • एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें
  • फिर, एसएससी एमटीएस / हवलदार एडमिट कार्ड 2025 के लिंक पर क्लिक करें
  • अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें

ये भी पढ़ें

Station Master Bharti 2025: स्टेशन मास्टर बनने के लिए लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्स, इतनी है Age Limit, जानिए
शिक्षा
Station Master Bharti 2025, Station Master Recruitment 2025, RRB Station Master Vacancy 2025, Railway Station Master Documents Required, Station Master Age Limit 2025,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

09 Oct 2025 12:51 pm

Hindi News / Education News / SSC MTS Exam 2025: जानें कब होगी एसएससी एमटीएस की परीक्षा, इस लिंक से डॉउनलोड करें एडमिट कार्ड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

QS World University Rankings 2026 जारी, ये संस्थान रहा टॉप स्थान पर, जानें भारतीय यूनिवर्सिटी को क्या रैंकिंग मिली

QS World University Rankings 2026
शिक्षा

RPSC RAS Exam Result 2025: आरपीएससी आरएएस परीक्षा परिणाम हुए घोषित, जानें कितना है कटऑफ

RPSC RAS Result 2025, RAS Prelims Result 2025, RPSC RAS cutoff 2025, RAS 2025 result link, Rajasthan RAS exam result 2025, RPSC RAS merit list 2025, RAS prelims cutoff marks,
शिक्षा

Police Constable Bharti: 8वीं पास युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, कांस्टेबल बनने का शानदार मौका, जान लें जरुरी डिटेल्स

Police Constable Bharti
शिक्षा

Bihar STET Exam Date 2025: कब जारी होगा बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड? देख लें लेटेस्ट नोटिस

Bihar STET Exam Date 2025
शिक्षा

SEBI Grade A Notification 2025: सेबी में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो कर दें आवेदन

SEBI Grade A Notification 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.