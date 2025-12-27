School Holiday: स्कूली बच्चों की मौज! साल के पहले दिन इन राज्यों में स्कूल रहेंगे बंद



यूपी के कई जिलों में ठंड को लेकर पहले से स्कूल बंद हैं। उत्तर प्रदेश में विंटर वेकेशन की बात करें तो पूरे राज्य के लिए एक साथ विंटर वेकेशन का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जिलेवार छुट्टियां घोषित की गई हैं। ठंड के कारण अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारी स्कूल बंद करने का आदेश दे रहे हैं। आपके जिले में स्कूल कब से कब तक बंद है, इसके लिए जिले के आधिकारिक सूचना पर नजर बनाये रखें।