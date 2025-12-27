School Holiday: स्कूली बच्चों की मौज! साल के पहले दिन इन राज्यों में स्कूल रहेंगे बंद

School Holiday
School Holiday: नए साल की शुरुआत स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। साल के पहले ही दिन कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, जिससे बच्चों के साथ-साथ पैरेंट्स को भी राहत मिलेगी। अलग-अलग राज्यों में यह छुट्टी स्थानीय त्योहार, प्रशासनिक आदेश या विंटर वेकेशन के कारण दिया गया है। अलग-अलग राज्यों में विंटर वेकेशन की भी घोषणा की गई है।
दिल्ली में प्रदूषण के कारण पहले से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हाइब्रिड मोड में बच्चों के क्लास चालू हैं। दिल्ली में विंटर वेकेशन 1 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। स्कूलों में 15 जनवरी 2026 तक छुट्टी रहने वाली हैं। उसके बाद फिर से सभी स्कूल नियमित तौर पर शुरू हो सकते हैं।
यूपी के कई जिलों में ठंड को लेकर पहले से स्कूल बंद हैं। उत्तर प्रदेश में विंटर वेकेशन की बात करें तो पूरे राज्य के लिए एक साथ विंटर वेकेशन का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जिलेवार छुट्टियां घोषित की गई हैं। ठंड के कारण अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारी स्कूल बंद करने का आदेश दे रहे हैं। आपके जिले में स्कूल कब से कब तक बंद है, इसके लिए जिले के आधिकारिक सूचना पर नजर बनाये रखें।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों में छुट्टी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। राज्य के सभी स्कूल 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। यह छुट्टी विंटर वेकेशन के अंतर्गत दिए गए हैं।
ठंड को देखते हुए बिहार के कई जिलों में पहले से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही कई जगह स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में स्कूलों को सीधे 1 जनवरी के बाद खुलने के आदेश भी दिए गए हैं। अधिकतर जिलों में 1 जनवरी के बाद ही स्कूल खुलेंगे।
राजस्थान के स्कूलों में विंटर वेकेशन की बात करें तो 25 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक चलेगी। इस कारण 01 जनवरी को भी स्कूलों में छुट्टी रहने वाली है। ठंड को देखते हुए राजस्थान में पहले से स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है।
राज्य में ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। हरियाणा के सभी स्कूल 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। सभी स्कूल फिर से 16 जनवरी से खुलेंगे।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। 22 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक विंटर वेकेशन की छुट्टी का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। 1 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी रहेगी की नहीं इस बात को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन साल के पहले दिन स्कूलों में छुट्टी रहने का संभावना है।
