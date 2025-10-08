Station Master Bharti 2025: स्टेशन मास्टर बनने के लिए लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्स, इतनी है Age Limit, जानिए

Station Master Vacancy 2025: रेलवे में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 8,850 वैकेंसी निकाली गई हैं। उम्मीदवार 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।