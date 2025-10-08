Station Master Bharti 2025: स्टेशन मास्टर बनने के लिए लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्स, इतनी है Age Limit, जानिए

Station Master Bharti 2025 (Image Source: Chatgpt)
Station Master Vacancy 2025: रेलवे में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 8,850 वैकेंसी निकाली गई हैं। उम्मीदवार 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर (ASM) के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया का आयोजन समय-समय पर होता है। भारतीय रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास मान्याता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
किसी विशेष मेडिकल / फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नोटिफिकेशन में बताई जा सकती है।
सामान्य श्रेणी -18 से 32 वर्ष
आरक्षित श्रेणियां (SC/ST/OBC/PH) के लिए आयु सीमा में छूट
स्टेशन मास्टर के लिए चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग