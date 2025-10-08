JNVST Admission 2026: नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका! बढ़ी आवेदन डेट, अब इस तारीख तक भर सकेंगे फॉर्म

कक्षा 11 के लिए आवेदकों को उसी जिले के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 10 में अध्ययनरत होना चाहिए जहां एनवीएस में प्रवेश लिया जा रहा है। उम्मीदवार का जन्म 1 जून 2009 और 31 जुलाई 2011 के बीच होना चाहिए। नवोदय विद्यालय ने प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। परीक्षा दो घंटे 30 मिनट की होगी, जिसमें दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 50 मिनट का समय होगा। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।