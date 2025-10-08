JNVST Admission 2026: नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका! बढ़ी आवेदन डेट, अब इस तारीख तक भर सकेंगे फॉर्म

नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका! (Image Source: Chatgpt)
JNV Admission Last Date Extended: जवाहर नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। एनवीएस के अनुसार, अब 21 अक्टूबर तक आवेदन फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.nic.in पर उपलब्ध है।
कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST 2026) 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
छात्रों को उस जिले का वास्तविक निवासी होना चाहिए जहां वे आवेदन करना चाहते हैं और उसी जिले में अध्ययनरत होना चाहिए। कक्षा 9 के लिए आवेदकों का जन्म 1 मई, 2011 और 31 जुलाई, 2013 के बीच होना चाहिए। उन्हें वर्तमान में किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8 में नामांकित होना चाहिए।
कक्षा 11 के लिए आवेदकों को उसी जिले के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 10 में अध्ययनरत होना चाहिए जहां एनवीएस में प्रवेश लिया जा रहा है। उम्मीदवार का जन्म 1 जून 2009 और 31 जुलाई 2011 के बीच होना चाहिए। नवोदय विद्यालय ने प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। परीक्षा दो घंटे 30 मिनट की होगी, जिसमें दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 50 मिनट का समय होगा। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।
