JNVST Admission 2026: नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका! बढ़ी आवेदन डेट, अब इस तारीख तक भर सकेंगे फॉर्म

Navodaya Vidyalaya Admission 2026: अगर आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) में दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। JNVST 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 08, 2025

JNVST Admission 2026, Navodaya Vidyalaya Admission 2026, JNV Admission Last Date Extended, Jawahar Navodaya Vidyalaya Admission, JNV Class 6 Admission 2026,

नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका! (Image Source: Chatgpt)

JNV Admission Last Date Extended: जवाहर नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। एनवीएस के अनुसार, अब 21 अक्टूबर तक आवेदन फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.nic.in पर उपलब्ध है।

कब होगी परीक्षा

कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST 2026) 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

जेएनवीएसटी प्रवेश 2026 पात्रता मानदंड

छात्रों को उस जिले का वास्तविक निवासी होना चाहिए जहां वे आवेदन करना चाहते हैं और उसी जिले में अध्ययनरत होना चाहिए। कक्षा 9 के लिए आवेदकों का जन्म 1 मई, 2011 और 31 जुलाई, 2013 के बीच होना चाहिए। उन्हें वर्तमान में किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8 में नामांकित होना चाहिए।

परीक्षा पैटर्न

कक्षा 11 के लिए आवेदकों को उसी जिले के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 10 में अध्ययनरत होना चाहिए जहां एनवीएस में प्रवेश लिया जा रहा है। उम्मीदवार का जन्म 1 जून 2009 और 31 जुलाई 2011 के बीच होना चाहिए। नवोदय विद्यालय ने प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। परीक्षा दो घंटे 30 मिनट की होगी, जिसमें दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 50 मिनट का समय होगा। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

कैसे करें आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.nic.in पर जाएं
  • आवेदन करने से पहले संबंधित वर्ग के लिए जारी अधिसूचना एवं दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें
  • निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो
  • सभी जानकारी और दस्तावेज सही-सही भरने के बाद आवेदन जमा करें

जयपुर
