Nobel Prize Money 2025: नोबेल प्राइज जीतने वालों को मिलते हैं इतने करोड़, जानिए और क्या-क्या मिलता है?

नोबेल प्राइज जीतने वालों को कितने करोड़ मिलते हैं?
Nobel Prize cash award 2025: साल 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो गई है। अक्टूबर का महीना आते ही सबकी नजर नोबेल पुरस्कारों पर टिक जाती है। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में हुई, जहां सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल के विजेताओं के नामों का एलान किया गया। नोबेल पुरस्कार पान की इच्छा हर किसी की होती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर नोबेल प्राइज विनर को मेडल के अवाला और क्या क्या मिलता है? चलिए जानते हैं।
नोबेल पुरस्कार की कहानी अल्फ्रेड नोबेल से शुरू हुई, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक, आविष्कारक और उद्योगपति, जिन्होंने दुनिया को डायनामाइट दिया। अल्फ्रेड नोबेल ने यह निश्चय किया कि उनकी संपत्ति का उपयोग ऐसे कार्यों में हो, ऐसे लोगों को सम्मान मिले जिन्होंने मानवता के लिए आसाधारण योगदान दिया हो।
पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पहले उन्हें औपचारिक समारोह में आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ पुरस्कार समर्पित किया जाता है।
नोबेल पुरस्कार पाने वाले को कोई अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। लकिन, नाम और सम्मान इतना मिलता है कि खुद की कई नए अवसर खुल जाते हैं। इसके साथ ही दुनिया आपके काम को पहचानती है और उसकी सराहना करती है।
नोबेल समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम (स्वीडन) में होता है। इस आयोजन में शाही परिवार, राजनेता, वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होती हैं।
