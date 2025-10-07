Nobel Prize Money 2025: नोबेल प्राइज जीतने वालों को मिलते हैं इतने करोड़, जानिए और क्या-क्या मिलता है?

Nobel Prize cash award 2025: साल 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो गई है। अक्टूबर का महीना आते ही सबकी नजर नोबेल पुरस्कारों पर टिक जाती है। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में हुई, जहां सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल के विजेताओं के नामों का एलान किया गया। नोबेल पुरस्कार पान की इच्छा हर किसी की होती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आखिर नोबेल प्राइज विनर को मेडल के अवाला और क्या क्या मिलता है? चलिए जानते हैं।