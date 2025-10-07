CAT 2025 Correction Window: एप्लिकेशन फॉर्म सुधारने का आखिरी मौका, कैट स्टूडेंट्स के लिए खुली करेक्शन विंडो

कैट 2025 आवेदन दिशानिर्देश के अनुसार, फोटो छह महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन (30 नवंबर, 2025) एडमिट कार्ड पर अपलोड की गई फोटो लगानी होगी। आईआईएम कोझिकोड ने उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके पास उसी फोटो की पर्याप्त प्रतियां हों। इसके साथ ही आवेदक ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पांच अलग-अलग परीक्षा शहर चुन सकता है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बाद, पांच पसंदीदा परीक्षा शहरों में से एक शहर आवंटित किया जाएगा।