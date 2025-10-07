CAT 2025 Correction Window: एप्लिकेशन फॉर्म सुधारने का आखिरी मौका, कैट स्टूडेंट्स के लिए खुली करेक्शन विंडो

कैट स्टूडेंट्स के लिए खुली करेक्शन विंडो। (Image Source: ChatGPT)
IIM CAT Correction Link: इस साल कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2025 का आयोजन करने वाला भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड एक सीमित संपादन विंडो के माध्यम से अपने आवेदनों में विशिष्ट विवरणों को सुधारने का मौका दे रहा है। सुधार विंडो 7 अक्टूबर (शाम 5 बजे) तक खुली रहेगी। कैट 2025 आवेदन विंडो , जो 1 अगस्त को खुली थी वो 20 सितंबर को बंद हो चुकी है।
केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने CAT 2025 के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया है, वे ही सुधार करने के पात्र हैं। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और परीक्षा शहर की प्राथमिकताओं सहित निम्नलिखित अनुभागों में परिवर्तन किए जा सकते हैं।
उम्मीदवार CAT 2025 आवेदन संपादन विंडो में IIM गुवाहाटी और उसके कार्यक्रमों का चयन भी कर सकते हैं। IIM गुवाहाटी देश का 22वां IIM है। नए परिसर की स्थापना की देखरेख के लिए IIM अहमदाबाद को संरक्षक संस्थान के रूप में नियुक्त किया गया है।
पासपोर्ट आकार की तस्वीर और साइन अपलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को 1200 पिक्सेल x 1200 पिक्सेल के आकार में स्कैन करना होगा। साथ ही, उन्हें अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई तस्वीर भी 80 मिमी x 35 मिमी के आकार में अपलोड करनी होगी। दस्तावेज का फाइल प्रारूप .jpg या .jpeg होना चाहिए और फाइल का आकार 80KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
कैट 2025 आवेदन दिशानिर्देश के अनुसार, फोटो छह महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन (30 नवंबर, 2025) एडमिट कार्ड पर अपलोड की गई फोटो लगानी होगी। आईआईएम कोझिकोड ने उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके पास उसी फोटो की पर्याप्त प्रतियां हों। इसके साथ ही आवेदक ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पांच अलग-अलग परीक्षा शहर चुन सकता है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बाद, पांच पसंदीदा परीक्षा शहरों में से एक शहर आवंटित किया जाएगा।
