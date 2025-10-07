Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

CAT 2025 Correction Window: एप्लिकेशन फॉर्म सुधारने का आखिरी मौका, कैट स्टूडेंट्स के लिए खुली करेक्शन विंडो

CAT Application Form Correction: अगर आपने CAT 2025 (कॉमन एडमिशन टेस्ट) के लिए आवेदन किया है और फॉर्म में कोई गलती रह गई है, तो आपके पास उसे सुधारने का अब आखिरी मौका है। IIM द्वारा करेक्शन विंडो खोल दी गई है, जिसमें अभ्यर्थी आवेदन पत्र में जरूरी बदलाव कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 07, 2025

CAT 2025 correction window, CAT application form correction 2025, Edit CAT form 2025, CAT form correction last date, CAT 2025 form update,

कैट स्टूडेंट्स के लिए खुली करेक्शन विंडो। (Image Source: ChatGPT)

IIM CAT Correction Link: इस साल कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) 2025 का आयोजन करने वाला भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड एक सीमित संपादन विंडो के माध्यम से अपने आवेदनों में विशिष्ट विवरणों को सुधारने का मौका दे रहा है। सुधार विंडो 7 अक्टूबर (शाम 5 बजे) तक खुली रहेगी। कैट 2025 आवेदन विंडो , जो 1 अगस्त को खुली थी वो 20 सितंबर को बंद हो चुकी है।

कौन-कौन कर सकता है सुधार

केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने CAT 2025 के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया है, वे ही सुधार करने के पात्र हैं। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और परीक्षा शहर की प्राथमिकताओं सहित निम्नलिखित अनुभागों में परिवर्तन किए जा सकते हैं।

IIM गुवाहाटी चुन सकते हैं

उम्मीदवार CAT 2025 आवेदन संपादन विंडो में IIM गुवाहाटी और उसके कार्यक्रमों का चयन भी कर सकते हैं। IIM गुवाहाटी देश का 22वां IIM है। नए परिसर की स्थापना की देखरेख के लिए IIM अहमदाबाद को संरक्षक संस्थान के रूप में नियुक्त किया गया है।

पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कैसे करें

पासपोर्ट आकार की तस्वीर और साइन अपलोड करने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को 1200 पिक्सेल x 1200 पिक्सेल के आकार में स्कैन करना होगा। साथ ही, उन्हें अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई तस्वीर भी 80 मिमी x 35 मिमी के आकार में अपलोड करनी होगी। दस्तावेज का फाइल प्रारूप .jpg या .jpeg होना चाहिए और फाइल का आकार 80KB से अधिक नहीं होना चाहिए।

एडमिट कार्ड पर लगेगी फोटो

कैट 2025 आवेदन दिशानिर्देश के अनुसार, फोटो छह महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन (30 नवंबर, 2025) एडमिट कार्ड पर अपलोड की गई फोटो लगानी होगी। आईआईएम कोझिकोड ने उम्मीदवारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके पास उसी फोटो की पर्याप्त प्रतियां हों। इसके साथ ही आवेदक ड्रॉप-डाउन मेनू से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी पांच अलग-अलग परीक्षा शहर चुन सकता है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बाद, पांच पसंदीदा परीक्षा शहरों में से एक शहर आवंटित किया जाएगा।

CSBC Constable Registration 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए रजिशट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन
शिक्षा
CSBC Bihar Constable registration 2025, Bihar Police Constable apply online, CSBC Constable online form 2025, Bihar Police recruitment 2025, CSBC Constable vacancy 2025,

शिक्षा

