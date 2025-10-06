CSBC Constable Registration 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए रजिशट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए रजिशट्रेशन शुरू। (Image Source: Chatgpt)
Bihar Police Recruitment 2025: CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 आवेदन के लिए csbc.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यह भर्ती अभियान, राज्य के सबसे अधिक मांग वाले सरकारी नौकरी के अवसरों में से एक है, जिसका उद्देश्य निषेध, जेल वार्डर और मोबाइल दस्ते सहित विभिन्न इकाइयों में 4,128 कांस्टेबल के खाली पदों को भरना है।
जिन उम्मीदवारों ने 10+2 (इंटरमीडिएट) या समकक्ष योग्यता पूरी कर ली है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन विंडो 6 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर खुली रहेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।
आवेदकों की आयु 1 अगस्त, 2025 तक 18-25 वर्ष होनी चाहिए। बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक और शारीरिक क्षमताओं दोनों का आकलन करने के लिए कई चरण शामिल हैं।
कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले और तर्कशक्ति शामिल होगी।
इसमें दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक प्रतियोगिताएं शामिल हैं।
ऊंचाई, छाती और वजन का सत्यापन।
पात्रता और फिटनेस की पुष्टि के लिए अंतिम चरण।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग