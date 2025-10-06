Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

CSBC Constable Registration 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए रजिशट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

Bihar Police Constable Application: CSBC (Central Selection Board of Constables), बिहार ने 2025 की कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 06, 2025

CSBC Bihar Constable registration 2025, Bihar Police Constable apply online, CSBC Constable online form 2025, Bihar Police recruitment 2025, CSBC Constable vacancy 2025,

बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए रजिशट्रेशन शुरू। (Image Source: Chatgpt)

Bihar Police Recruitment 2025: CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 आवेदन के लिए csbc.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यह भर्ती अभियान, राज्य के सबसे अधिक मांग वाले सरकारी नौकरी के अवसरों में से एक है, जिसका उद्देश्य निषेध, जेल वार्डर और मोबाइल दस्ते सहित विभिन्न इकाइयों में 4,128 कांस्टेबल के खाली पदों को भरना है।

आवेदन के लिए योग्यता

जिन उम्मीदवारों ने 10+2 (इंटरमीडिएट) या समकक्ष योग्यता पूरी कर ली है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन विंडो 6 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर खुली रहेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

आयु सीमा

आवेदकों की आयु 1 अगस्त, 2025 तक 18-25 वर्ष होनी चाहिए। बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले csbc.bihar.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर, "बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन करें" पर क्लिक करें
  • "नया पंजीकरण" चुनें और नाम, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियां भरें।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद, प्राप्त क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें
  • व्यक्तिगत, शैक्षिक और संचार विवरण दर्ज करके आवेदन पत्र पूरा करें
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें
  • ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें
  • फॉर्म की समीक्षा करें और उसे सबमिट करें
  • भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड करें और प्रिंट करें

चयन प्रक्रिया

बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक और शारीरिक क्षमताओं दोनों का आकलन करने के लिए कई चरण शामिल हैं।

लिखित परीक्षा

कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले और तर्कशक्ति शामिल होगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)

इसमें दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी)

ऊंचाई, छाती और वजन का सत्यापन।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षा

पात्रता और फिटनेस की पुष्टि के लिए अंतिम चरण।

