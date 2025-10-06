CSBC Constable Registration 2025: बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए रजिशट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

Bihar Police Recruitment 2025: CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 आवेदन के लिए csbc.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यह भर्ती अभियान, राज्य के सबसे अधिक मांग वाले सरकारी नौकरी के अवसरों में से एक है, जिसका उद्देश्य निषेध, जेल वार्डर और मोबाइल दस्ते सहित विभिन्न इकाइयों में 4,128 कांस्टेबल के खाली पदों को भरना है।