IBPS RRB Correction Window 2025: आईबीपीएस आरआरबी 2025 आवेदन सुधार विंडो खुली, जानें कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन सुधार

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, सुधार सुविधा 7 अक्टूबर, 2025 तक खुली रहेगी। किसी भी संशोधन के लिए उम्मीदवारों को 200 रुपये (जीएसटी सहित) का सुधार शुल्क देना होगा। यह शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों। आईबीपीएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और इसे भविष्य की परीक्षाओं में समायोजित नहीं किया जा सकेगा।