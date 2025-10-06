Patrika LogoSwitch to English

IBPS RRB Correction Window 2025: आईबीपीएस आरआरबी 2025 आवेदन सुधार विंडो खुली, जानें कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन सुधार

IBPS RRB 2025 Application Form Correction: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आरआरबी (RRB) 2025 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 06, 2025

IBPS RRB correction window 2025, IBPS RRB 2025 application form correction, IBPS RRB edit form 2025, IBPS RRB online form correction link, IBPS RRB application update 2025,

आईबीपीएस आरआरबी 2025 आवेदन सुधार विंडो खुली। (Image Source: Gemini AI)

IBPS RRB Form Update: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आरआरबी (RRB) 2025 आवेदन फॉर्म के लिए सुधार विंडो खोल दिया है। ये विंडो आज, 6 अक्टूबर, 2025 को खोला गया है। जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में विवरण संपादित या अपडेट करने की आवश्यकता है, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।

कब तक खुली रहेगी सुधार विंडो

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, सुधार सुविधा 7 अक्टूबर, 2025 तक खुली रहेगी। किसी भी संशोधन के लिए उम्मीदवारों को 200 रुपये (जीएसटी सहित) का सुधार शुल्क देना होगा। यह शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों। आईबीपीएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और इसे भविष्य की परीक्षाओं में समायोजित नहीं किया जा सकेगा।

कैसे करें सुधार

उम्मीदवार अपने आईबीपीएस आरआरबी 2025 आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए -

  • आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं
  • होमपेज पर, लिंक पर क्लिक करें आईबीपीएस आरआरबी 2025 आवेदन सुधार
  • अपने रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें
  • लॉग इन करने के बाद आपका आवेदन पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा
  • उसमें सुदार करें और सुधार शुल्क भरें
  • सुधार के बाद आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी एक प्रति डाउनलोड करें

कौन-कौन से विवरण बदले जा सकते हैं?

  • नाम (यदि गलत टाइप हुआ हो)
  • पिता या माता का नाम
  • जन्मतिथि
  • श्रेणी (Category)
  • पता या ईमेल ID
  • फोटो और सिग्नेचर
  • शैक्षणिक योग्यता विवरण

