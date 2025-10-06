IBPS RRB Correction Window 2025: आईबीपीएस आरआरबी 2025 आवेदन सुधार विंडो खुली, जानें कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन सुधार

आईबीपीएस आरआरबी 2025 आवेदन सुधार विंडो खुली। (Image Source: Gemini AI)
IBPS RRB Form Update: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आरआरबी (RRB) 2025 आवेदन फॉर्म के लिए सुधार विंडो खोल दिया है। ये विंडो आज, 6 अक्टूबर, 2025 को खोला गया है। जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में विवरण संपादित या अपडेट करने की आवश्यकता है, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।
कब तक खुली रहेगी सुधार विंडो
आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, सुधार सुविधा 7 अक्टूबर, 2025 तक खुली रहेगी। किसी भी संशोधन के लिए उम्मीदवारों को 200 रुपये (जीएसटी सहित) का सुधार शुल्क देना होगा। यह शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों। आईबीपीएस ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार भुगतान किया गया सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और इसे भविष्य की परीक्षाओं में समायोजित नहीं किया जा सकेगा।
कैसे करें सुधार
उम्मीदवार अपने आईबीपीएस आरआरबी 2025 आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए -
