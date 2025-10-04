SSC New Exam Reforms 2025: एसएससी ने किए परीक्षा नियमों में बड़े बदलाव, अब होगा निष्पक्ष मूल्यांकन

SSC Exam Policy Changes 2025: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े बदलावों की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत, उम्मीदवार अब वैध प्रमाण प्रस्तुत करके आंसर की पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा के बाद, उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र, उत्तर और सही उत्तर देख सकेंगे, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और भविष्य में संदर्भ के लिए उनकी प्रतियां रख सकेंगे।