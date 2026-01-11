11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शिक्षा

Who is Nalini Joshi: भारत की बेटी ने ऑस्ट्रेलिया में बजाया डंका, बनी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर

Nalini Joshi Scientist of the Year: भारतीय मूल की मैथमेटिशियन नलिनी जोशी ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया है। उन्हें न्यू साउथ वेल्स का 'साइंटिस्ट ऑफ द ईयर' चुना गया है। यह सम्मान पाने वाली वह पहली गणितज्ञ हैं। जानिए उनके इस सफर और रिसर्च के बारे में पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 11, 2026

Nalini Joshi Scientist of the Year

Nalini Joshi (Image Source: X)

Who is Nalini Joshi: भारतीय मूल की मशहूर मैथमेटिशियन नलिनी जोशी ने ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। उन्हें न्यू साउथ वेल्स (NSW) का 'साइंटिस्ट ऑफ द ईयर' चुना गया है। खास बात यह है कि, नलिनी यह सम्मान हासिल करने वाली पहली मैथमेटिशियन बन गई हैं। उनके इस सम्मान से न केवल गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को पहचान मिली है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का मान भी बढ़ा है।

NSW Scientist of the Year 2026: सिडनी में हुआ सम्मान समारोह

इस पुरस्कार की घोषणा न्यू साउथ वेल्स सरकार के अधिकारियों ने सिडनी में ऑर्गेनाइज एक समारोह के दौरान की। प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज साइंटिस्ट, शिक्षाविद और सरकारी नुमाइंदे शामिल हुए। सरकार ने नलिनी जोशी को साइंस, एजुकेशन और इनोवेशन के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा है।

Nalini Joshi Research 2026: क्या है नलिनी जोशी का रिसर्च?

नलिनी जोशी सिडनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वे वहां के एप्लाइड मैथमेटिक्स रिसर्च प्रोग्राम की अगुवाई कर रही हैं। उनका रिसर्च वर्क कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम और इक्वेशन पर आधारित है। उनके द्वारा बनाए गए मैथमेटिकल मॉडल दुनिया-भर में नेचुरलऔर टेक्नोलॉजीकल प्रोसेस को समझने में मदद करते हैं। उनकी रिसर्च का इस्तेममाल खासतौर पर इन सेक्टर्स में किया जा रहा है-

  • क्लाइमेट मॉडलिंग: मौसम के बदलावों और एनवायर्नमेंटल चैलेंजेज को समझने के लिए।
  • डिजिटल टेक्नोलॉजी: कम्युनिकेशन टेक्निक्स को ज्यादा मॉर्डन बनाने के लिए।
  • भौतिक विज्ञान (physics): तरंग गति (Wave Motion) और तरल व्यवहार (Fluid Behaviour) जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सुलझाने के लिए।

Nalini Joshi Scientist of the Year: रिसर्च से क्या फायदा होगा?

नलिनी जोशी 'इंटीग्रेबल सिस्टम' और 'नॉन-लीनियर इक्वेशन' की एक्सपर्ट हैं। उन्होंने जो फॉर्मूले बनाएं हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस जैसे क्षेत्रों में काफी मददगार साबित होंगे। उनके रिसर्च पेपर्स को इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई है।

Nalini Joshi Mathematician: युवाओं-महिलाओं के लिए रोल मॉडल

भारत में जन्मी नलिनी जोशी की सफलता की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में यंग साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स को मेंटर भी करती हैं। अधिकारियों ने विज्ञान के प्रसार और डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए उनकी डेडिकेशन की तारीफ की है। उनकी सफलता से पता चलता है कि, मजबूत इरादे और इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी के दम पर दुनिया के किसी भी कोने में सफलता के झंडे गाड़े जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar DElEd CET 2026: बिहार डीएलएड आवेदन की डेट बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म
शिक्षा
Bihar DElEd CET 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 04:17 pm

Hindi News / Education News / Who is Nalini Joshi: भारत की बेटी ने ऑस्ट्रेलिया में बजाया डंका, बनी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CUET PG 2026: आवेदन के लिए बचे हैं अब कुछ ही दिन, 14 जनवरी तक है मौका, ऐसे भरें फॉर्म

CUET PG 2026
शिक्षा

Jobs 2026: बिना परीक्षा सरकारी बैंक में नौकरी पाने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

20250329
शिक्षा

Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

Haryana Police Bharti 2026
शिक्षा

HPSC AE Recruitment 2026: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर निकली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा सैलरी, जान लें डिटेल्स

HPSC AE Recruitment 2026
शिक्षा

NIOS October Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

NIOS October Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.