Who is Nalini Joshi: भारत की बेटी ने ऑस्ट्रेलिया में बजाया डंका, बनी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर

भारत में जन्मी नलिनी जोशी की सफलता की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो साइंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में यंग साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स को मेंटर भी करती हैं। अधिकारियों ने विज्ञान के प्रसार और डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए उनकी डेडिकेशन की तारीफ की है। उनकी सफलता से पता चलता है कि, मजबूत इरादे और इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी के दम पर दुनिया के किसी भी कोने में सफलता के झंडे गाड़े जा सकते हैं।