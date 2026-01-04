अजीबोगरीब नौकरी! लंगूर की आवाज निकालने वालों के लिए भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी और बिमा कवरेज भी

एक अजीबोगरीब नौकरी सामने आई है। दिल्ली विधानसभा में नौकरी पाने का एक अनोखा मौका सामने आया है। अगर कोई व्यक्ति कुत्ते, बिल्ली या खासतौर पर लंगूर जैसी आवाजें निकालने में माहिर है, तो यह हुनर उसे रोजगार दिला सकता है। दरअसल, दिल्ली सरकार विधानसभा परिसर में बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले लोगों की तैनाती की योजना बना रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बाकायदा टेंडर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधानसभा भवन और उसके आसपास अक्सर बंदरों का जमावड़ा रहता है। इससे विधायकों, कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई बार बंदरों की वजह से अव्यवस्था और हादसों का खतरा भी बना रहता है।