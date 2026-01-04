Bihar STET Result 2026: इस तारीख को जारी होगा बिहार STET रिजल्ट, ऐसे कर सकते हैं चेक

बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित STET 2025 की परीक्षा पिछले साल 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच कंप्यूटर बेस्ड मोड में ली गई थी। यह परीक्षा दो पारियों में आयोजित की गई थी। पेपर 1 उन कैंडिडेट्स के लिए था जो क्लास 9th और 10th के टीचर बनना चाहते हैं, वहीं पेपर 2 क्लास 11th और 12th के शिक्षकों के लिए कंडक्ट किया गया था। लंबे इंतजार के बाद अब बोर्ड कल इसके नतीजे जारी करने के लिए तैयार है।