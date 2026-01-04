4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Jobs 2026: फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और एक्साइज कॉन्स्टेबल की 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और एक्साइज कॉन्स्टेबल के कुल 1518 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।FE और CC विभाग में फॉरेस्टर के 47 पद और फॉरेस्ट गार्ड के 896 पद भरे जाएंगे, जबकि एक्साइज विभाग में एक्साइज कॉन्स्टेबल के 575 पद निर्धारित किए गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 04, 2026

Jobs 2026

Jobs 2026(Image-Freepik)

Forest Guard Recruitment 2026: 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने FE एवं CC विभाग और एक्साइज विभाग में होने वाली भर्ती प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओडिशा एसएसएससी भर्ती 2026 के अनुसार, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आयोग ने इससे पहले 24 दिसंबर 2025 को शॉर्ट नोटिस जारी कर भर्ती की जानकारी दी थी, जबकि 30 दिसंबर 2025 को डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया।

इस भर्ती के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और एक्साइज कॉन्स्टेबल के कुल 1518 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।FE और CC विभाग में फॉरेस्टर के 47 पद और फॉरेस्ट गार्ड के 896 पद भरे जाएंगे, जबकि एक्साइज विभाग में एक्साइज कॉन्स्टेबल के 575 पद निर्धारित किए गए हैं। इस तरह कुल 1500 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी।

Jobs 2026: ये होनी चाहिए योग्यता


योग्यता की बात करें तो फॉरेस्टर पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से +2 साइंस पास होना आवश्यक है और उसे बेसिक कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए हाई स्कूल यानी 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं एक्साइज कॉन्स्टेबल पद के लिए ओडिशा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से +2 या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष तय की गई है, जबकि एक्साइज कॉन्स्टेबल के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

Forest Guard Recruitment 2026: इतनी मिलेगी सैलरी


चयनित उम्मीदवारों को बढ़िया वेतन दिया जाएगा। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को पे लेवल-1 के तहत 25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वहीं एक्साइज कॉन्स्टेबल को पे लेवल-4 के अंतर्गत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक सैलरी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

अजीबोगरीब नौकरी! लंगूर की आवाज निकालने वालों के लिए भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी और बिमा कवरेज भी
शिक्षा
langur job

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Jan 2026 05:02 pm

Hindi News / Education News / Jobs 2026: फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और एक्साइज कॉन्स्टेबल की 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलेगी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Rajasthan Govt Jobs: बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान बजट में होगा हजारों पदों पर भर्तियों का एलान

govt job
अजमेर

अजीबोगरीब नौकरी! लंगूर की आवाज निकालने वालों के लिए भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी और बिमा कवरेज भी

langur job
शिक्षा

Bihar STET Result 2026: इस तारीख को जारी होगा बिहार STET रिजल्ट, ऐसे कर सकते हैं चेक

Bihar STET Result 2025-26
शिक्षा

Good News: नए सेशन में ITI में शुरू होंगे ये 2 शानदार कोर्स, स्टूडेंट सीखेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स

ITI-Student
कोटा

BEL Jobs 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 119 पदों पर निकली भर्ती, बस चाहिए होगी ये योग्यता

BEL Recruitment 2026, BEL Recruitment 2026 Apply Online
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.