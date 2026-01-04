Jobs 2026: फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और एक्साइज कॉन्स्टेबल की 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलेगी सैलरी



योग्यता की बात करें तो फॉरेस्टर पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से +2 साइंस पास होना आवश्यक है और उसे बेसिक कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए हाई स्कूल यानी 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं एक्साइज कॉन्स्टेबल पद के लिए ओडिशा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से +2 या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष तय की गई है, जबकि एक्साइज कॉन्स्टेबल के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।