Jobs 2026: फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और एक्साइज कॉन्स्टेबल की 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानिये कितनी मिलेगी सैलरी

Jobs 2026(Image-Freepik)
Forest Guard Recruitment 2026: 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने FE एवं CC विभाग और एक्साइज विभाग में होने वाली भर्ती प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओडिशा एसएसएससी भर्ती 2026 के अनुसार, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आयोग ने इससे पहले 24 दिसंबर 2025 को शॉर्ट नोटिस जारी कर भर्ती की जानकारी दी थी, जबकि 30 दिसंबर 2025 को डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया।
इस भर्ती के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और एक्साइज कॉन्स्टेबल के कुल 1518 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।FE और CC विभाग में फॉरेस्टर के 47 पद और फॉरेस्ट गार्ड के 896 पद भरे जाएंगे, जबकि एक्साइज विभाग में एक्साइज कॉन्स्टेबल के 575 पद निर्धारित किए गए हैं। इस तरह कुल 1500 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी।
योग्यता की बात करें तो फॉरेस्टर पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से +2 साइंस पास होना आवश्यक है और उसे बेसिक कंप्यूटर ज्ञान भी होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए हाई स्कूल यानी 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं एक्साइज कॉन्स्टेबल पद के लिए ओडिशा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से +2 या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष तय की गई है, जबकि एक्साइज कॉन्स्टेबल के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
चयनित उम्मीदवारों को बढ़िया वेतन दिया जाएगा। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को पे लेवल-1 के तहत 25,500 रुपये से 81,100 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। वहीं एक्साइज कॉन्स्टेबल को पे लेवल-4 के अंतर्गत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक सैलरी दी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग