Beautiful IAS of Rajasthan: राजस्थान में छाईं रहती हैं ये 3 महिला IAS, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं इनके सामने फेल

Beautiful IAS of Rajasthan And Their Success Story: राजस्थान में और भी ऐसी कई महिला आईएएस हैं, जो अपने काम को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। ये महिला अधिकारी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं।

जयपुर•Jul 26, 2024 / 07:55 am• Shambhavi Shivani

Beautiful IAS of Rajasthan And Their Success Story: राजस्थान कैडर से महिला आईएएस टीना डाबी (IAS Tina Dabi) का नाम तो आपने सुना ही होगा। राज्य में और भी ऐसी कई महिला आईएएस हैं, जो अपने काम को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। ये महिला अधिकारी सोशल मीडिया (Social Media) पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। इन्होंने न सिर्फ अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। आइए, जानते हैं ऐसी ही चर्चित महिला IAS अधिकारियों के बारे में

टीना डाबी टीना डाबी की गिनती राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के मशहूर आईएएस अधिकारियों में होती है। वो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में अपने पहले प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया था। महज 22 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बनकर वो चर्चा में आ गईं। हाल ही में करीब एक साल के मातृत्व अवकाश के बाद उनकी नई पोस्टिंग हुई है। वो इन दिनों राजस्थान सरकार में रोजगार गारंटी योजना के आयुक्त पद पर कार्यरत हैं। टीना डाबी बेहद खूबसूरत हैं और वो सोशल मीडिया (Tina Dabi On Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं। टीना डाबी की गिनती राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के मशहूर आईएएस अधिकारियों में होती है। वो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में अपने पहले प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया था। महज 22 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बनकर वो चर्चा में आ गईं। हाल ही में करीब एक साल के मातृत्व अवकाश के बाद उनकी नईहुई है। वो इन दिनों राजस्थान सरकार में रोजगार गारंटी योजना के आयुक्त पद पर कार्यरत हैं। टीना डाबी बेहद खूबसूरत हैं और वो सोशल मीडिया (Tina Dabi On Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं। यह भी पढ़ें एनटीए ने जारी किया NEET UG का संशोधित स्कोर कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक की मदद से देखें अपना रिजल्ट परी बिश्नोई (Beautiful IAS of Rajasthan) राजस्थान की चर्चित और खूबसूरत महिला आईएएस (Beautiful IAS of Rajasthan) अधिकारियों में से एक परी बिश्नोई भी हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल की थी और इन दिनों सिक्किम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। परी भी सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव हैं। वो राजस्थानी कपड़ों में अपनी खूबसूरती को फ्लॉन्ट करती रहती हैं। राजस्थान की चर्चित और खूबसूरत महिला आईएएस (Beautiful IAS of Rajasthan) अधिकारियों में से एक परी बिश्नोई भी हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल की थी और इन दिनों सिक्किम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। परी भी सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव हैं। वो राजस्थानी कपड़ों में अपनी खूबसूरती को फ्लॉन्ट करती रहती हैं। रिया डाबी टीना डाबी की बहन रिया डाबी को कौन नहीं जानता। अपनी बड़ी बहन से प्रेरणा लेकर आईएएस अधिकारी बनी रिया डाबी भी बेहद खूबसूरत हैं। रिया ने अपने प्रथम प्रयास में वर्ष 2020 में एआईआर 15वीं रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक कर लिया। बहन टीना की ही तरह रिया भी सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स डालती रहती हैं।