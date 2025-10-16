Patrika LogoSwitch to English

BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में फ्रेशर इंजीनियरों के लिए नौकरी पाने का मौका, 90 हजार तक मिलेगी सैलरी

BEL Bharti: इस भर्ती के माध्यम से कुल 162 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, फिटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड शामिल हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पदानुसार योग्यता होनी चाहिए।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 16, 2025

BEL Recruitment 2025

BEL Recruitment 2025(Image-Freepik)

BEL Recruitment 2025: भारत सरकार की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी (EAT) और टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में बिना किसी अनुभव वाले इंजिनियर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 नवंबर 2025 तय की गई है।

BEL Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 162 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, फिटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड शामिल हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पदानुसार योग्यता होनी चाहिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा आवश्यक है, जबकि टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास के साथ आईटीआई और एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप पूरी करनी होगी।

सैलरी और आयु सीमा


आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 2025 तक 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। वहीं सैलरी की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी को 24,500 से 90,000 रुपये प्रति माह, जबकि टेक्नीशियन को 21,500 से 82,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी को चयन के बाद छह महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके दौरान उन्हें 24,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।

BEL Bharti: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 590 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स-सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए शुल्क में छूट दी गई है। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

BEL vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को jobapply.in वेबसाइट पर जाकर “BEL-Bengaluru Complex Recruitment 2025 for the Post of Engineering Assistant Trainee (EAT)/Technician-C” सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करना होगा। नए उम्मीदवारों को पहले अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर नया लॉगिन बनाना होगा। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी डिटेल्स सावधानी से भरें। इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।

Published on:

16 Oct 2025 02:12 pm

Hindi News / Education News / BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में फ्रेशर इंजीनियरों के लिए नौकरी पाने का मौका, 90 हजार तक मिलेगी सैलरी

शिक्षा

जज पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, जानिए और किन गलतियों पर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों पर होता है एक्शन

Supreme Court
शिक्षा

DU के 12 कॉलेजों को मिला 108 करोड़ रूपये का फंड, देखें कॉलेजों की पूरी लिस्ट

Delhi University
शिक्षा

Success Story: ‘पापा, मैं RAS बन गई…’, सिक्योरिटी गार्ड की बेटी बनी अधिकारी, रिजल्ट आया तो नाईट ड्यूटी पर थे पिता

अलवर

Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में अलग-अलग पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता और चयन प्रक्रिया

Territorial Army Recruitment 2025
शिक्षा

MP SET 2025 Notification: एमपी सेट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन हुआ जारी, इस तारीख से आवेदन, जान लें जरुरी डिटेल्स

MP SET 2025
शिक्षा
