BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में फ्रेशर इंजीनियरों के लिए नौकरी पाने का मौका, 90 हजार तक मिलेगी सैलरी



आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 2025 तक 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। वहीं सैलरी की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी को 24,500 से 90,000 रुपये प्रति माह, जबकि टेक्नीशियन को 21,500 से 82,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी को चयन के बाद छह महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके दौरान उन्हें 24,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।