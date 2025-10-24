BEL Vacancy 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में नौकरी पाने का मौका, सैलरी मिलेगी 12 लाख से ज्यादा



कुल रिक्तियों में से 139 पद अनारक्षित हैं, जबकि 34 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), 91 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 51 पद अनुसूचित जाति (SC) और 25 पद अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती में विभिन्न शाखाओं में पद तय किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 175, मैकेनिकल में 109, कंप्यूटर साइंस में 42 और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 14 पद उपलब्ध हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल या संबंधित विषयों में बीई, बीटेक या बीएससी (इंजीनियरिंग) की प्रथम श्रेणी की डिग्री होनी आवश्यक है। इन विषयों में AMIE, AMIETE या GIETE से फर्स्ट क्लास प्राप्त अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पास क्लास की डिग्री की जरुरत होगी। आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है, जिसकी गणना 1 अक्टूबर 2025 को की जाएगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एससी और एसटी वर्ग को पांच वर्ष तथा ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।