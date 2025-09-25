Patrika LogoSwitch to English

Best Pharmacy Colleges In India: फार्मेसी के लिए ये है देश का NO.1 कॉलेज, प्लेसमेंट भी मिलता है बढ़िया

हर साल बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं बी.फार्मा (B.Pharm), एम.फार्मा (M.Pharm) और फार्मा डी (Pharm.D) जैसे कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेजों की तलाश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के बेस्ट फार्मेसी कॉलेज कौन सा है? आईए जानते हैं।

भारत

Anurag Animesh

Sep 25, 2025

Best Pharmacy Colleges In India
Best Pharmacy Colleges In India(Image-Freepik)

Best Pharmacy Colleges In India: भारत में Pharmacy का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है। फार्मेसी एक बढ़ता हुआ करियर विकल्प बन चुका है। कई युवा छात्र 12वीं के बाद इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। हेल्थकेयर सेक्टर के विस्तार और नई-नई दवाइयों के रिसर्च एवं डेवलपमेंट के कारण इस फील्ड में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं बी.फार्मा (B.Pharm), एम.फार्मा (M.Pharm) और फार्मा डी (Pharm.D) जैसे कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेजों की तलाश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के बेस्ट फार्मेसी कॉलेज कौन सा है? आईए जानते हैं।

Best Pharmacy Colleges In India: रैंकिंग में है टॉप


National Institutional Ranking Framework, NIRF 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, जामिया हमदर्द (Jamia Hamdard University), नई दिल्ली इस लिस्ट में टॉप पर है। इस संस्थान को लगातार भारत का सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान माना जाता है। यह यूनिवर्सिटी न सिर्फ अपनी पढ़ाई और रिसर्च क्वालिटी के लिए मशहूर है बल्कि यहां से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को बेहतरीन प्लेसमेंट के अवसर भी मिलते हैं। जामिया हमदर्द की स्थापना 1989 में हुई थी और तब से लेकर अब तक यह यूनिवर्सिटी हेल्थ एवं फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अहम योगदान देती आ रही है। NIRF रैंकिंग 2024 में भी इस संस्थान को फार्मेसी कैटेगरी में पहला स्थान मिला था।

इस यूनिवर्सिटी का "स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (SPER)" देश और विदेश दोनों स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। यहां छात्रों को आधुनिक लैब, रिसर्च फैसिलिटीज और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड ट्रेनिंग का लाभ मिलता है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी फार्मेसी के क्षेत्र में अंडरग्रेजुएट से लेकर डॉक्टोरल लेवल तक के कोर्स ऑफर करती है। इनमें बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharm), मास्टर ऑफ फार्मेसी (M.Pharm)-फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकॉग्नोसी जैसे विभिन्न स्पेशलाइजेशन, फार्मा डी (Pharm.D) पीएच.डी. इन फार्मेसी शामिल है। इन कोर्सेज की मदद से छात्र रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस, दवा निर्माण, क्वालिटी कंट्रोल और फार्मा मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं।

Jamia Hamdard: प्लेसमेंट और करियर अवसर

जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बढ़िया रहता है। हर साल बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे सिप्ला (Cipla), डॉ. रेड्डीज (Dr. Reddy’s), सन फार्मा (Sun Pharma), लूपिन (Lupin), रैनबैक्सी (Ranbaxy), मैनकाइंड फार्मा (Mankind Pharma) और हेल्थकेयर से जुड़ी अन्य कंपनियां यहां से छात्रों को भर्ती करती हैं। अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक औसतन यहां बी.फार्मा ग्रेजुएट्स को 4 से 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष का पैकेज मिलता है, जबकि एम.फार्मा और पीएचडी स्तर के छात्रों को इससे भी अधिक सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है।

कैसे मिलता है एडमिशन


जामिया हमदर्द में फार्मेसी कोर्स में एडमिशन मुख्य रूप से NEET और JEE (Main) जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आधार पर होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी अपने कुछ प्रोग्राम्स के लिए मेरिट और इंटरव्यू प्रोसेस भी अपनाती है।
अगर आप फार्मेसी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और एक बढ़िया संस्थान की तलाश में हैं तो ये कॉलेज एक बेहतरीन ऑप्शन है।

Published on:

25 Sept 2025 03:47 pm

Hindi News / Education News / Best Pharmacy Colleges In India: फार्मेसी के लिए ये है देश का NO.1 कॉलेज, प्लेसमेंट भी मिलता है बढ़िया

