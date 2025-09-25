Best Pharmacy Colleges In India: फार्मेसी के लिए ये है देश का NO.1 कॉलेज, प्लेसमेंट भी मिलता है बढ़िया

Best Pharmacy Colleges In India: भारत में Pharmacy का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है। फार्मेसी एक बढ़ता हुआ करियर विकल्प बन चुका है। कई युवा छात्र 12वीं के बाद इस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। हेल्थकेयर सेक्टर के विस्तार और नई-नई दवाइयों के रिसर्च एवं डेवलपमेंट के कारण इस फील्ड में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं बी.फार्मा (B.Pharm), एम.फार्मा (M.Pharm) और फार्मा डी (Pharm.D) जैसे कोर्स करने के लिए टॉप कॉलेजों की तलाश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के बेस्ट फार्मेसी कॉलेज कौन सा है? आईए जानते हैं।