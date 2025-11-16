Best WorkPlace In The World: काम करने के लिए ये हैं दुनिया की 10 बेस्ट कंपनी,भारत में भी कई कंपनियां मौजूद

Top 10 best workplaces in the world: Fortune ने अपनी World's Best Workplaces 2025 लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में शामिल 25 वैश्विक कंपनियों में से 16 कंपनियों के भारत में भी सेंटर है ।

यह रैंकिंग Great Place to Work द्वारा तैयार की गई है, जिसने दुनिया भर के 9 मिलियन से ज्यादा सर्वे जवाबों और 2.5 करोड़ कर्मचारियों के अनुभवों का अध्ययन किया। इस डेटा के आधार पर यह लिस्ट तैयार की गई। जिसमें कई टॉप कंपनियों के नाम शामिल हैं।