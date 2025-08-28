Patrika LogoSwitch to English

Delhi University के छात्रों के लिए बड़ी सौगात, स्टूडेंट्स के लिए 100 नए बस की शुरुआत

Delhi University प्रशासन ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। DU ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर पोस्ट किया। पोस्ट में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि यह कदम न केवल छात्रों की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि...

भारत

Anurag Animesh

Aug 28, 2025

Delhi University
Delhi University

Delhi University के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार बढ़िया सौगात लेकर आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लंबे समय से बंद पड़ी यू-स्पेशल बस सेवा को दोबारा शुरू कर दिया है। इस मौके पर कुल 100 नई बसें चलाई गई हैं, जिनमें से 50 इलेक्ट्रिक बसें हैं। साथ ही 50 पुरानी यू-स्पेशल बसों को तीन दशक बाद रिनोवेशन के बाद छात्रों के लिए शुरू की जा रही है। इससे दिल्ली में रह रहे छात्रों को यूनिवर्सिटी पहुंचना और आसान और बढ़िया हो जाएगा।

Delhi University: क्या खास है नई बसों में?

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी की नई बसें पूरी तरह से एसी और इलेक्ट्रिक तकनीक से लैस हैं, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। हर बस में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगाए गए हैं ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। खास बात यह है कि यात्री QR कोड स्कैन करके अपने पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं, जिससे सफर और भी आनंददायक और बढ़िया हो जाएगा। यह बसें फिलहाल 25 से अधिक रूट्स पर चलाई जाएंगी और इन्हें प्रमुख मेट्रो स्टेशनों और अहम लोकेशंस से जोड़ा गया है, जिससे छात्रों को कॉलेज तक पहुंचने में आसानी होगी। मंत्री ने बताया कि जल्द ही इन बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।

DU की प्रतिक्रिया

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। DU ने अपने सोशल मीडिया हैंडल 'X' पर पोस्ट किया। पोस्ट में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि यह कदम न केवल छात्रों की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रोत्साहन देगा।

यह सेवा न केवल हजारों छात्रों को बेहतर और सुरक्षित सफर का अनुभव देगी बल्कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी। आने वाले समय में जब बसों की संख्या और बढ़ेगी तो इससे और अधिक विद्यार्थियों को फायदा पहुंचेगा।

