Delhi University के छात्रों के लिए बड़ी सौगात, स्टूडेंट्स के लिए 100 नए बस की शुरुआत

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी की नई बसें पूरी तरह से एसी और इलेक्ट्रिक तकनीक से लैस हैं, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। हर बस में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगाए गए हैं ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। खास बात यह है कि यात्री QR कोड स्कैन करके अपने पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं, जिससे सफर और भी आनंददायक और बढ़िया हो जाएगा। यह बसें फिलहाल 25 से अधिक रूट्स पर चलाई जाएंगी और इन्हें प्रमुख मेट्रो स्टेशनों और अहम लोकेशंस से जोड़ा गया है, जिससे छात्रों को कॉलेज तक पहुंचने में आसानी होगी। मंत्री ने बताया कि जल्द ही इन बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके।