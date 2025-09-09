Bihar B.Ed 2025: बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जान लें कौन है आवेदन के लिए योग्य

Bihar B.Ed Exam 2025 को लेकर जरुरी अपडेट सामने आ गया है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। यह प्रवेश प्रक्रिया चार वर्षीय बीएड प्रोग्राम में दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है। जो उम्मीदवार इस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर लें।