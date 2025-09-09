Bihar B.Ed 2025: बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जान लें कौन है आवेदन के लिए योग्य

Bihar B.Ed Exam 2025 को लेकर जरुरी अपडेट सामने आ गया है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। यह प्रवेश प्रक्रिया चार वर्षीय बीएड प्रोग्राम में दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है। जो उम्मीदवार इस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर लें।
इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 45 प्रतिशत रखी गई है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सभी आवश्यक जानकारी भरने और डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। इसके बाद कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
अगर किसी कारणवश उम्मीदवार 26 सितंबर तक आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो वे 27 सितंबर से 30 सितंबर 2025 के बीच विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान आवेदन फॉर्म में सुधार और भुगतान भी किया जा सकता है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 7 अक्टूबर 2025 से डाउनलोड किए जा सकेंगे और परीक्षा की संभावित तारीख 12 अक्टूबर 2025 रखी गई है। परीक्षा परिणाम 17 अक्टूबर 2025 को जारी किए जाएंगे।