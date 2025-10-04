हर महीने मिलेंगे 1000 रूपये, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए कैसे करेंगे अप्लाई, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Bihar Berojgari Bhatta Yojana Kya Hai: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने घोषणा की थी कि ग्रेजुएट युवाओं को 1 हजार रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ 12वीं पास युवाओं को मिलता था। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना का लाभ सिर्फ 12वीं पास युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी हर महीने 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। यह सहायता अधिकतम दो साल तक मिलेगी। अगर इस समय से पहले नौकरी मिल जाती है, तो इसका लाभ मिलना बंद हो जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस पहल से लगभग 5 लाख युवाओं को सीधा फायदा होगा।