हर महीने मिलेंगे 1000 रूपये, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए कैसे करेंगे अप्लाई, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Bihar Berojgari Bhatta Yojana Kya Hai: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने घोषणा की थी कि ग्रेजुएट युवाओं को 1 हजार रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ 12वीं पास युवाओं को मिलता था। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना का लाभ सिर्फ 12वीं पास युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी हर महीने 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। यह सहायता अधिकतम दो साल तक मिलेगी। अगर इस समय से पहले नौकरी मिल जाती है, तो इसका लाभ मिलना बंद हो जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस पहल से लगभग 5 लाख युवाओं को सीधा फायदा होगा।
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही मांगी गई जरुरी डाक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना होगा। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है, जिसे तीन चरणों में पूरा किया जा सकता है।
बिहार बोर्ड की 12वीं या स्नातक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
10वीं की मार्कशीट/सर्टिफिकेट (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)
आवासीय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी
आधार कार्ड
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
New Applicant Registration पर क्लिक करें।
नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर दर्ज करें।
मोबाइल और ईमेल पर आने वाले ओटीपी को भरकर सबमिट करें।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा।
यूजरनेम और पासवर्ड को सेव करके रख लें।
लॉगिन और आवेदन
यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से वेबसाइट पर दोबारा लॉगिन करें।
SHA योजना का विकल्प चुनें।
मांगी गई सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें।
डिक्लेरेशन पर टिक करके फॉर्म सबमिट करें।
फॉर्म का पीडीएफ ईमेल पर भी उपलब्ध होगा, जिसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।
डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
ईमेल के माध्यम से आवश्यक डाक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी।
अपने जिले के DRCC (District Registration Counselling Centre) कार्यालय में जाकर डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा।
सफल जांच के बाद आवेदन मंजूर कर लिया जाएगा और इसकी सूचना मोबाइल पर मिल जाएगी।
इसके बाद युवाओं के बैंक खाते में हर महीने भत्ता आने लगेगा।
