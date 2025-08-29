Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar Board 2026 Exam: 10वीं-12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा आवेदन

BSEB: रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय बोर्ड की ओर से परीक्षा से जुड़ी तैयारियों को और सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है।

पटना

Anurag Animesh

Aug 29, 2025

Bihar Board 2026 Exam
Bihar Board 2026 Exam(Image-Freepik)

Bihar Board 2026 Exam को लेकर अहम अपडेट आया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने साल 2026 की मैट्रिक (कक्षा 10) और इंटर (कक्षा 12) परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। Bihar Board 2026 Exam में रजिस्ट्रेशन अब 3 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इसमें परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2025 ही तय की गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए कक्षा 10 के छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन के लिए कक्षा 12 के छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाना होगा।

Bihar Board 2026 Exam: क्यों बढ़ाई गई तिथि?

रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय बोर्ड की ओर से परीक्षा से जुड़ी तैयारियों को और सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है। पिछले सत्र 2025 की मैट्रिक परीक्षा में कुल 15,58,077 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 12,79,294 पास हुए। लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 6,49,674 छात्राओं ने सफलता पाई, वहीं 6,29,620 छात्र उत्तीर्ण हो सके। कुल पास प्रतिशत 82.11% रहा।

BSEB Registration: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर Bihar Board Exam 2026 Secondary/Senior Secondary लिंक पर क्लिक करें।
नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करें।
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद/प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

29 Aug 2025 05:05 pm

Hindi News / Education News / Bihar Board 2026 Exam: 10वीं-12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.