Bihar Board 2026 Exam: 10वीं-12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा आवेदन

Bihar Board 2026 Exam को लेकर अहम अपडेट आया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने साल 2026 की मैट्रिक (कक्षा 10) और इंटर (कक्षा 12) परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। Bihar Board 2026 Exam में रजिस्ट्रेशन अब 3 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इसमें परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2025 ही तय की गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए कक्षा 10 के छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन के लिए कक्षा 12 के छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाना होगा।