Bihar Board 2026 Exam: 10वीं-12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा आवेदन

Bihar Board 2026 Exam को लेकर अहम अपडेट आया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने साल 2026 की मैट्रिक (कक्षा 10) और इंटर (कक्षा 12) परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। Bihar Board 2026 Exam में रजिस्ट्रेशन अब 3 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इसमें परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2025 ही तय की गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए कक्षा 10 के छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। वहीं रजिस्ट्रेशन के लिए कक्षा 12 के छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाना होगा।
रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय बोर्ड की ओर से परीक्षा से जुड़ी तैयारियों को और सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है। पिछले सत्र 2025 की मैट्रिक परीक्षा में कुल 15,58,077 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 12,79,294 पास हुए। लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 6,49,674 छात्राओं ने सफलता पाई, वहीं 6,29,620 छात्र उत्तीर्ण हो सके। कुल पास प्रतिशत 82.11% रहा।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर Bihar Board Exam 2026 Secondary/Senior Secondary लिंक पर क्लिक करें।
नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करें।
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद/प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।