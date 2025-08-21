Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar DElED Admit Card 2025 कब होगा जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, इस तारीख से होगी परीक्षा

Bihar DElED Admit Card 2025: प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट और उनकी पसंद (Choice Filling) के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से अलग से सूचना जारी होगी।

पटना

Anurag Animesh

Aug 21, 2025

Bihar DElED Admit Card 2025
Bihar DElED Admit Card 2025(Image-Freepik)

Bihar DElED Admit Card 2025 अहम जानकारी आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बहुत जल्द डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे इसे BSEB की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com से डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड कर परीक्षा केंद्र, समय, परीक्षा विषय आदि जानकारी रहती है। इस परीक्षा का आयोजन 26 अगस्त 2025 से राज्यभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) मोड में किया जाएगा।

Bihar DElED Admit Card 2025: एडमिट कार्ड पर उपलब्ध जानकारी


एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एडमिट कार्ड पर जरुरी जानकारी जैसे परीक्षा केंद्र का नाम व पता, परीक्षा की तारीख, केंद्र पर पहुंचने का समय, गेट बंद होने का समय, परीक्षा का समय साथ ही अन्य जानकारियां रहती हैं। परीक्षा में बैठने जा रहे उम्मीदवार इन बिंदुओं की अच्छे से जांच कर लें, साथ ही किसी प्रकार की गलती होने पर उसमें जल्द से जल्द सुधार करवाएं।

Bihar DElED Entrance Exam 2025: एडमिशन प्रक्रिया

प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट और उनकी पसंद (Choice Filling) के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की ओर से अलग से सूचना जारी होगी। डीएलएड डिप्लोमा पूरा करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के योग्य होंगे। हालांकि टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा।

Bihar DElED Exam 2025: ये होगा परीक्षा का पैटर्न


यह परीक्षा कुल 120 अंकों का होगा। जिसमें 120 सवाल पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक तय किया गया है। विषयवार बात करें तो सामान्य हिंदी/उर्दू से 25 प्रश्न, गणित से 25 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित श्रेणी के लिए 35% और आरक्षित श्रेणी के लिए 30% तय किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

21 Aug 2025 08:58 am

Hindi News / Education News / Bihar DElED Admit Card 2025 कब होगा जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, इस तारीख से होगी परीक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.