Bihar DElED Admit Card 2025 कब होगा जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड, इस तारीख से होगी परीक्षा

Bihar DElED Admit Card 2025 अहम जानकारी आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बहुत जल्द डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे इसे BSEB की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com से डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड कर परीक्षा केंद्र, समय, परीक्षा विषय आदि जानकारी रहती है। इस परीक्षा का आयोजन 26 अगस्त 2025 से राज्यभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) मोड में किया जाएगा।