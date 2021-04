बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज अब 11 अप्रैल तक रहेंगे बंद

Bihar School Reopening Date: बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 5 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अब 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। होने वाले राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने के बारे में आपदा प्रबंधन समूह विचार करे।

in view of rising country wide COVID-19 infections & containment,the crisis management group,bihar has taken a decision to close all educational,private & public,including coaching institutions,till 11 April,2021. examinations may be held while following safety protocol. pic.twitter.com/59PHeyLhTM