शिक्षा

Bihar ITICAT Result 2025: दूसरे चरण का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हुआ कैंसिल

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही राउंड 2 का संशोधित रिजल्ट ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और प्रवेश प्रक्रिया के लिए नई तारीख घोषित की जाएंगी।

पटना

Anurag Animesh

Aug 17, 2025

Bihar ITICAT Result 2025
Bihar ITICAT Result 2025 (Image-Freepik)

Bihar ITICAT Result 2025: बिहार आईटीआई में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने आईटीआई प्रवेश परीक्षा (ITICAT) 2025 की ऑनलाइन काउंसलिंग के दूसरे चरण का सीट अलॉटमेंट परिणाम रद्द कर दिया है। यह रिजल्ट 14 अगस्त 2025 को जारी हुआ था, लेकिन टेक्निकल कारणों का हवाला देते हुए बोर्ड ने इसे निरस्त कर दिया। इस निर्णय के बाद 17 से 19 अगस्त तक प्रस्तावित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है। बोर्ड का कहना है कि संशोधित सीट अलॉटमेंट परिणाम और नया शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।

Bihar ITICAT Result 2025: बोर्ड का बयान

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही राउंड 2 का संशोधित रिजल्ट ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और प्रवेश प्रक्रिया के लिए नई तारीख घोषित की जाएंगी। अधिकारियों ने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि पूरी प्रक्रिया में देरी अस्थायी है और जल्द ही इसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

Bihar ITICAT Result 2025: नया रिजल्ट ऐसे देख सकेंगे (जारी होने के बाद)

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर ITICAT 2025 काउंसलिंग पोर्टल खोलें।
एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
स्क्रीन पर अलॉटमेंट रिजल्ट देखें और लेटर डाउनलोड करें।

Bihar ITICAT 2025: किसके लिए हो रही है काउंसलिंग?

Bihar ITICAT 2025 की काउंसलिंग बिहार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा पास करने वाले हजारों अभ्यर्थी विभिन्न ट्रेडों में सीट पाने के लिए इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं।

शिक्षा

Published on:

17 Aug 2025 04:37 pm

Hindi News / Education News / Bihar ITICAT Result 2025: दूसरे चरण का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हुआ कैंसिल

