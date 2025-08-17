Bihar ITICAT Result 2025: दूसरे चरण का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हुआ कैंसिल

Bihar ITICAT Result 2025: बिहार आईटीआई में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड (BCECEB) ने आईटीआई प्रवेश परीक्षा (ITICAT) 2025 की ऑनलाइन काउंसलिंग के दूसरे चरण का सीट अलॉटमेंट परिणाम रद्द कर दिया है। यह रिजल्ट 14 अगस्त 2025 को जारी हुआ था, लेकिन टेक्निकल कारणों का हवाला देते हुए बोर्ड ने इसे निरस्त कर दिया। इस निर्णय के बाद 17 से 19 अगस्त तक प्रस्तावित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है। बोर्ड का कहना है कि संशोधित सीट अलॉटमेंट परिणाम और नया शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।