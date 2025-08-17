Jobs: नए डॉक्टर हो रहे तैयार लेकिन अस्पतालों में नहीं हो रही भर्ती, बीते 10 साल में 15,000 अगले दशक में बनेंगे 56,000 नए डॉक्टर



CAG और HDI report, के मुताबिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के संस्थानों में डॉक्टरों की कमी 35.51% और विशेषज्ञ चिकित्सकों की 38.55% दर्ज की गई। तृतीयक संस्थानों में भी 21.45% डॉक्टर और 24.89% विशेषज्ञों के पद खाली हैं। कॉलेज और सीटें भी बढ़ीं 31 मार्च 2016 तक प्रदेश के 7 जिलों में 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। वहीं नीट-यूजी 2025 सीट मैट्रिक्स के मुताबिक अब राजस्थान में 42 मेडिकल कॉलेज 30 सरकारी व 12 निजी हैं। जिनमें 5668 एमबीबीएस सीटें स्वीकृत हैं। इनमें से 3618 सरकारी और 2050 निजी सीटें हैं। 2022 से 2025 तक मात्र तीन साल में 1231 सीटें बढ़ीं, जिनमें सरकारी कॉलेजों में ही 841 सीटों का इजाफा हुआ। यानी, हर साल सैकड़ों नए डॉक्टर तैयार हो रहे हैं।