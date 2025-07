Bihar Police Admit Card 2025: 3 अगस्त को होने वाली कांस्टेबल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर दिख रहे लिंक "Click here to Know Your Examination Details and Download e-Admit Card" पर क्लिक करें।

अब "Admit Card" सेक्शन में जाएं।

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें।

जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।