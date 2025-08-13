Bihar Police Constable Answer Key 2025: इन स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर पाएंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल आंसर-की

Bihar Police Constable भर्ती परीक्षा की आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लिए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर आंसर-की देख पाएंगे। आंसर की जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज करने का भी मौका दिया जाएगा। छात्रों को जिस भी सवाल में ऑब्जेक्शन होगा, वह उस सवाल के लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 16 लाख 73,586 अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे।