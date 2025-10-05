Patrika LogoSwitch to English

Bihar Smallest District: ये है बिहार का सबसे छोटा जिला, जानिए कितनी है जनसंख्या

बिहार में 38 जिले हैं, जिनमें कुछ जिले बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले हैं, तो कुछ आकार में बेहद छोटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार राज्य में सबसे छोटा जिला कौन सा है? आइए जानते हैं।

2 min read

पटना

image

Anurag Animesh

Oct 05, 2025

Bihar Smallest District

Bihar Smallest District(Image-District Official)

Smallest District Of Bihar: भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है बिहार। बिहार भारत के उन राज्यों में से एक है जो जनसंख्या घनत्व के मामले में आगे है। यहां 38 जिले हैं, जिनमें कुछ जिले बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले हैं, तो कुछ आकार में बेहद छोटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार राज्य में सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर जिला को बिहार का सबसे छोटा जिला माना जाता है। भले ही यह जिला छोटा है लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व काफी बड़ा है। आइए जानते हैं।

Bihar Smallest District: ये जिला है सबसे छोटा


शिवहर जिला बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यह जिला पहले सीतामढ़ी का हिस्सा था, लेकिन प्रशासनिक सुविधा और बेहतर प्रबंधन के लिए इसे 1994 में अलग जिला बना दिया गया। जिले का मुख्यालय भी शिवहर शहर ही है। शिवहर का कुल क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे बिहार का सबसे छोटा जिला बनाता है। जिले के चारों ओर अन्य जिले स्थित हैं। उत्तर में सीतामढ़ी, दक्षिण में पूर्वी चंपारण, पूर्व में मुजफ्फरपुर और पश्चिम में पूर्वी चंपारण का हिस्सा पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, शिवहर जिले की कुल जनसंख्या 6,56,246 थी। यहां जनसंख्या घनत्व लगभग 1,480 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो यह दर्शाता है कि क्षेत्र छोटा होने के बावजूद यहां लोगों की आबादी काफी ज्यादा है।

Smallest District Of Bihar: अर्थव्यवस्था और कृषि


शिवहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। यहां के किसान धान, गेहूं, मक्का और दलहन जैसी फसलों की खेती करते हैं। कोसी और बागमती नदियों की उपजाऊ मिट्टी के कारण यहां की खेती काफी उत्पादक है। हालांकि, बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या भी इस इलाके में अक्सर देखने को मिलती है।

Bihar: संस्कृति और शिक्षा


शिवहर की संस्कृति उत्तर बिहार की पारंपरिक संस्कृति से गहराई से जुड़ी है। यहां मैथिली और भोजपुरी भाषाएं प्रचलित हैं। जिले में कई सरकारी और निजी स्कूलों के अलावा कुछ इंटर कॉलेज भी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र हैं। भले ही शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला हो, लेकिन इसकी पहचान मेहनतकश लोगों, उपजाऊ भूमि और सामाजिक एकता से बनी है। सीमित क्षेत्रफल के बावजूद यह जिला बिहार के विकास की कहानी में अपना विशेष योगदान देता आ रहा है।

Published on:

05 Oct 2025 01:10 pm

Hindi News / Education News / Bihar Smallest District: ये है बिहार का सबसे छोटा जिला, जानिए कितनी है जनसंख्या

