Bihar Smallest District: ये है बिहार का सबसे छोटा जिला, जानिए कितनी है जनसंख्या



शिवहर जिला बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यह जिला पहले सीतामढ़ी का हिस्सा था, लेकिन प्रशासनिक सुविधा और बेहतर प्रबंधन के लिए इसे 1994 में अलग जिला बना दिया गया। जिले का मुख्यालय भी शिवहर शहर ही है। शिवहर का कुल क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे बिहार का सबसे छोटा जिला बनाता है। जिले के चारों ओर अन्य जिले स्थित हैं। उत्तर में सीतामढ़ी, दक्षिण में पूर्वी चंपारण, पूर्व में मुजफ्फरपुर और पश्चिम में पूर्वी चंपारण का हिस्सा पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, शिवहर जिले की कुल जनसंख्या 6,56,246 थी। यहां जनसंख्या घनत्व लगभग 1,480 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो यह दर्शाता है कि क्षेत्र छोटा होने के बावजूद यहां लोगों की आबादी काफी ज्यादा है।