Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी के लिए कल से शुरू होंगे आवेदन, TRE-4 में मिलेगा मौका, यहां जानें जरूरी बातें

Bihar STET 2025: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (Bihar STET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2025 से शुरू कर रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है।
एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी बिहार में होने वाली चौथे चरण की TRE-4 शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन कर पाएंगे।
बिहार एसटीईटी में दो पेपर होंगे।
पेपर 1 (माध्यमिक स्तर): हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा विषय शामिल हैं।
पेपर 2 (उच्च माध्यमिक स्तर): हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत विषय शामिल हैं।
पेपर 1 (माध्यमिक)
पेपर 2 (उच्च माध्यमिक)
यह अवसर बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को आवेदन समय पर करना चाहिए और परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से करनी चाहिए।