Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी के लिए कल से शुरू होंगे आवेदन, TRE-4 में मिलेगा मौका, यहां जानें जरूरी बातें

Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन 8 सितंबर 2025 से शुरू होंगे। परीक्षा तिथि, पेपर पैटर्न, योग्यता, आयु सीमा, पासिंग मार्क्स और TRE-4 शिक्षक भर्ती के बारे में सभी जरूरी जानकारी।

पटना

Rahul Yadav

Sep 07, 2025

Bihar STET 2025
Bihar STET 2025 (Image: Gemini)

Bihar STET 2025: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (Bihar STET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2025 से शुरू कर रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है।

एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी बिहार में होने वाली चौथे चरण की TRE-4 शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें

LIC में नौकरी का मौका, 2 दिन में खत्म हो जाएगी आवेदन की तारीख, जल्दी करें अप्लाई
शिक्षा
LIC Recruitment 2025

परीक्षा की तारीखें और परिणाम

  • बिहार एसटीईटी परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी।
  • परीक्षा परिणाम 1 नवंबर 2025 को जारी होगा।

संभावित परीक्षा पैटर्न और विषय

बिहार एसटीईटी में दो पेपर होंगे।

पेपर 1 (माध्यमिक स्तर): हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा विषय शामिल हैं।

पेपर 2 (उच्च माध्यमिक स्तर): हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत विषय शामिल हैं।

  • प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न विषय से और 50 प्रश्न शिक्षक कला व अन्य दक्षताओं से होंगे।
  • परीक्षा CBT मोड में होगी।
  • समय: 2.5 घंटे
  • प्रत्येक प्रश्न: 1 अंक
  • नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

आयु सीमा और छूट

  • अधिकतम आयु: 37 वर्ष
  • महिला और BC/MBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट
  • SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट
  • दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट

पासिंग मार्क कितना होगा?

  • सामान्य: 50%
  • पिछड़ा वर्ग: 45.5%
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 42.5%
  • SC/ST/महिला/दिव्यांग: 40%

क्या हो सकती है योग्यता?

पेपर 1 (माध्यमिक)

  • संबंधित विषय में स्नातक या मास्टर डिग्री + B.Ed
  • या 45% अंक के साथ स्नातक/मास्टर डिग्री + B.Ed
  • या 4 वर्षीय BA B.Ed/BSc B.Ed कोर्स

पेपर 2 (उच्च माध्यमिक)

  • संबंधित विषय में मास्टर डिग्री + B.Ed
  • या 45% अंक के साथ मास्टर डिग्री + B.Ed
  • या 55% अंक के साथ मास्टर डिग्री + 3 साल का B.Ed/M.Ed कोर्स

पिछली परीक्षा का आंकड़ा

  • पेपर 1: 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल, 1,94,697 सफल (उत्तीर्णता 73.77%)
  • पेपर 2: 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल, 1,03,050 सफल (उत्तीर्णता 64.44%)

TRE-4 शिक्षक भर्ती

  • चौथे चरण की शिक्षक भर्ती TRE-4 दिसंबर 2025 में आयोजित होगी।
  • परीक्षा की तारीखें: 16 से 19 दिसंबर 2025
  • परिणाम: 20 से 26 जनवरी 2026

यह अवसर बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को आवेदन समय पर करना चाहिए और परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Bihar SCPS Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
Bihar SCPS Recruitment 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

07 Sept 2025 12:27 pm

Hindi News / Education News / Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी के लिए कल से शुरू होंगे आवेदन, TRE-4 में मिलेगा मौका, यहां जानें जरूरी बातें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट