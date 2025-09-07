Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी के लिए कल से शुरू होंगे आवेदन, TRE-4 में मिलेगा मौका, यहां जानें जरूरी बातें

Bihar STET 2025: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (Bihar STET) 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2025 से शुरू कर रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 है।